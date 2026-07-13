Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın yankıları sürmeye devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma titizlikle yürütülmeye devam ederken, dikkat çeken iddialar ise beraberinde geliyor. Bu kapsamda çarpıcı iddiaların yenileri de gazeteci Fatih Selek'ten geldi. Selek'in iddia ettiği konular ve kişiler arasında ise İzmirli bir peynircinin olması dikkat çekti.

Bir video yayınlayan ve Ahbap Derneği sebebiyle olumsuzluk yaşayan kişileri ve durumları anlatan Fatih Selek, "İş adamı Haluk Başaran, Haluk Levent'in adamlarıyla yurt yapımı için 60 milyon dolarlık gayrimenkul satışında anlaşıyorlar. Ahbap senet vermek istiyor, Başaran kabul etmiyor. Bunun üzerine şeytani bir plan düşünüyorlar. Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan yardım fonuyla ödeyeceğiz diyorlar. Ama bunun için konut ve arsanın bizim adamımızın üzerine yapılması gerekiyor diyorlar. Allem ediyor, kallem ediyor 22 değerli taşınmazı üzerlerine geçiriyorlar. Çöküyorlar yani. Adamlar dolandırıldıklarını Haluk Levenet'le ilgili çıkan haberlerden sonra anlıyor. Köknar Şirketler Grubu Lüleburgaz'daki alışveriş merkezini 400 milyon lira karşılığında Ahbap'a satıyor. Daha doğrusu Haluk Levent'in özel kalemi Yeliz Kaya devrediyor. 25 milyon lira nakit ödeme yapıyorlar. Gerisi yalan oluyor. Adamlar soluğu adliyede alıyor. İstanbul'da müteahhit Bayram Doğan Ahbap Derneği'ne 233 milyon liraya 11 daire satmak için anlaşıyor. Derneğin Ahbap senet veriyor. Müteahhit dört daireyi Haluk Levent'in gönderdiği adama devrediyor. Ama parayı ödemiyorlar. Böylece adamlar dolandırıldığını anlıyor. Bayram Doğan 87,5 milyon liralık malım gitti diye dövünüyor." ifadelerini kullandı.

İzmirli peynirci detayı!

Haluk Levent'in deprem zamanında İzmir merkezli bir peynirciden yüklü miktarda peynir alımı gerçekleştirdiğini söyleyen Selek, "İzmir'den bir iş adamı ulaştı. İddiaya göre Haluk Levent deprem döneminde İzmir merkezli bir peynirciden kamyon kamyon peynir alıyor. Sonra dernek üzerinden ücretini gönderip güven oluşturuyor. Ardından söz konusu kişiyle iletişime geçip 80 milyon lira parasını alıyor. Tabii ödeme yapmıyor. Adam batıyor, ailesi dağılıyor." dedi.