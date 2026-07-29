Son Mühür- Mutlak Butlan kararının ardından Özgür Özel'in Yeni Parti kurmasıyla CHP'de başlayan istifa rüzgarları esmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de istifa hareketi devam ediyor. İlçe belediye başkanları birer birer istifalarını açıklarken bir istifa da Gaziemir'den geldi. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, siyasi hayatına Yeni Parti'de devam edeceğini açıkladı.

Işık'ın açıklamasında kullandığı ifadeler şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan bu büyük siyasi miras; sadece üyelerinin değil, bu ülkenin ortak hafızasının en kıymetli değerlerinden biridir. Yıllarca bu çatı altında görev yapmış insanlar olarak, partimize emek veren tüm örgütlerimize, yol arkadaşlarımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ediyor, haklarını teslim ediyorum. Ancak son dönemde yaşanan hukuki süreçler ve özellikle butlan kararı sonrasında ortaya çıkan tablo, yalnızca parti içi bir yönetim tartışması olmaktan çıkmış; muhalefetin geleceğini, yerel yönetimlerin istikrarını ve vatandaşlarımızın hizmet beklentisini doğrudan etkileyen bir belirsizlik alanına dönüşmüştür.

Elbette bu süreçte farklı değerlendirmeler yapılabilir. Demokrasi zaten farklı görüşlerin meşru zeminde yarışabilmesidir. Sayın Özgür Özel’in olağan kurultay sonrasında üstlendiği genel başkanlık görevinin demokratik iradeye dayandığını düşünüyor; bu süreç boyunca sergilediği mücadeleyi ve siyasi kararlılığı da saygıyla karşılıyorum. Aynı şekilde, farklı hukuki görüşleri savunan herkesin de demokratik haklarına saygı duyuyorum. Ne var ki siyaset, yalnızca haklı olma mücadelesi değil; aynı zamanda millet adına çözüm üretme sorumluluğudur. Ben, belediye başkanı olarak her sabah parti içi tartışmalara değil, vatandaşın sorunlarına uyanıyorum. Bana verilen emanet; hizmet üretmek, şehrimizi geleceğe hazırlamak ve halkımızın beklentilerini karşılamaktır.

İşte bu nedenle, mevcut siyasi atmosferin ülkemizin ihtiyaç duyduğu güçlü muhalefet anlayışını zayıflattığını, yeni bir siyasal zeminde milletimize daha fazla katkı sunabileceğimi değerlendirerek yeni oluşum içerisinde mücadelemi sürdürme kararı aldım. Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihine, değerlerine ya da emek veren kadrolarına karşı alınmış bir tavır değildir. Tam tersine, yıllardır savunduğum demokrasi, hukuk devleti, laik Cumhuriyet, sosyal adalet ve liyakat ilkelerini farklı bir siyasi zeminde yaşatma iradesidir. Hiç kimse benden Cumhuriyet Halk Partisi hakkında kırıcı, incitici ya da ayrıştırıcı sözler duymayı beklemesin. Çünkü siyasi tercihler değişmek zorunda kalabilir; ancak emek, hatıra ve Gazi Mustafa Kemal’in bizlere bıraktığı emanete olan saygı değişmez. Türkiye’nin daha fazla kutuplaşmaya değil; hukuk güvenliğine, demokrasiye, uzlaşmaya ve güçlü kurumlara ihtiyacı vardır. Ben, bu anlayışla, kişileri değil ilkeleri merkeze alan, geçmişe saygılı ama geleceğe odaklanan bir siyaset yürütmeye devam edeceğim. Kararımın ülkemize, şehrimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyor; Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, YENİ yolculuğumun da milletimize hizmet etme sorumluluğuyla şekilleneceğini saygıyla ifade ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."