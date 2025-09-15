İzmir’in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin rutin devriyesi sırasında büyük bir sahtecilik olayı gün yüzüne çıktı. Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına izinsiz çöp boşaltırken yakalanan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T.’nin (44) cüzdanında, FETÖ’den meslekten ihraç edilmiş bir polise ait sahte kimlik bulundu.

Suç üstü yakalandı

Olay, 15 Eylül 2025 Pazartesi sabahı meydana geldi. Jandarma ekipleri, bölgede devriye sırasında Hüseyin Levent T.’yi tırla mera alanına çöp dökerken fark etti. Çevreye karşı işlenen bu yasa dışı faaliyeti durduran ekipler, şahsın kimliğini kontrol etmek istedi.

Sahte kimlik ortaya çıktı

Kimlik kontrolü sırasında Hüseyin Levent T.’nin cüzdanından çıkan polis kimliği, tecrübeli jandarmaların dikkatinden kaçmadı. Yapılan ilk incelemede, kartın üzerine Hüseyin Levent T.’nin fotoğrafının yapıştırıldığı belirlendi. Detaylı araştırmada, kimliğin 2017 yılında FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle görevden uzaklaştırılan A.Ç. adlı bir polise ait olduğu tespit edildi.

Adli süreç başlatıldı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Hüseyin Levent T. hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı. İfadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle Tire Adliyesi’ne sevk edildi.