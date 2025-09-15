İzmir'in sanayi merkezlerinden Aliağa, öğleden sonra çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. İlçenin önemli sanayi bölgelerinden Hatundere Sanayi Sitesi'nde yer alan bir lastik deposunda, saat 15.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Depodan yükselen yoğun siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilecek seviyeye ulaştı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

İhbarın alınmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra, çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.

Yangının büyüklüğü bölgede endişe yarattı

Lastiklerin yanmasıyla ortaya çıkan yoğun siyah duman ve zehirli gazlar, hem çevre sağlığı hem de itfaiye erlerinin müdahalesi açısından risk oluşturuyor. Rüzgarın etkisiyle farklı yönlere dağılan dumanlar, bölgedeki diğer iş yerleri ve yerleşim alanları için de endişe kaynağı oldu.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için büyük çaba sarf ettiği belirtiliyor. Olay yerindeki hareketlilik devam ederken, yetkililer yangının daha fazla alana yayılmasını engellemek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılması bekleniyor.