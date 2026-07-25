Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, Merkez Bankası’nın açıkladığı politika faizini yüzde 37’de tutma kararını değerlendirerek, yüksek faiz politikasının işletmeleri zorladığını ve yapısal reformların hayata geçmesi gerektiğini savundu.

Muhammet Yılmaz: İşletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır

Öngörülebilir ekonomi politikalarının ve yapısal reformların hayata bir an önce geçmesi gerektiğini söyleyen ve işletmelerin finansmana erişimi hakkında da konuşan DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, "Faiz kararları elbette ekonominin önemli araçlarından biridir.

Ancak yatırımcının, üreticinin ve vatandaşın güvenini yeniden tesis edecek yapısal reformlar hayata geçirilmeden kalıcı ekonomik istikrarı sağlamak mümkün değildir. Üreten kesimin ayakta kalabilmesi için öngörülebilir ekonomi politikaları uygulanmalı, yatırım ortamı güçlendirilmeli ve işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Ekonominin gerçek dinamiği üretimdir”

Son olarak, ekonominin gerçek dinamiğinin üretim olduğunun altını çizen DEVA Partili Yılmaz, yayınladığı açıklamasında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Ekonominin gerçek dinamiği üretimdir. Vatandaşlarımızın alım gücünü artıran, enflasyonla etkin mücadele eden ve yatırım iklimini güçlendiren politikalar uygulandığında Türkiye ekonomisi yeniden güven kazanacaktır. DEVA Partisi olarak akılcı, şeffaf ve öngörülebilir ekonomi yönetiminin ülkemizi yeniden güçlü bir büyüme sürecine taşıyacağına inanıyoruz”