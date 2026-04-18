İzmir’in Buca ilçesinde, ilaçlarını almak için sokağa çıkan ancak yeni taşındığı mahallede yolunu kaybeden 76 yaşındaki bir kadının imdadına, vicdanlı bir taksi sürücüsü yetişti. Zor durumdaki kadını maddi bir karşılık beklemeden evine ulaştıran sürücü, sergilediği bu örnek davranışla hem çevresinin hem de yetkililerin takdirini kazandı.

"Parası yok" demedi, evine kadar ulaştırdı

Olay, 12 Nisan Pazar günü Buca’da yaşandı. İlaçlarını temin etmek üzere evinden ayrılan 76 yaşındaki kadın, dönüş yolunda sokakları karıştırınca büyük bir panik yaşadı. Evini bulamayan ve çaresiz kalan yaşlı kadının durumunu fark eden taksi sürücüsü Volkan Gökbaş (46), aracını durdurarak yardımına koştu. Kadının parasının olmadığını belirtmesine aldırış etmeyen Gökbaş, nezaketle davet ettiği yaşlı kadını aracına aldı. Yol boyunca onunla sohbet ederek sakinleşmesini sağlayan Gökbaş, yaşlı kadını güvenli bir şekilde evine, yakınlarına teslim etti.

"İyi taksici" unvanı ile onurlandırıldı

Yaşanan bu insanlık dolu anların ardından, Volkan Gökbaş'ın örnek tutumu İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından karşılıksız bırakılmadı. Gökbaş’a oda tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Gerçekleşen ziyarette, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da yer aldı. Gökbaş ile bir araya gelen heyet, sürücüye sergilediği duyarlı tavır nedeniyle "İyi Taksici" ödülünü verdi.