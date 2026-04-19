Son Mühür/Merve Turan- İzmir'in Buca ilçesinde İspanyol bir kadının yolu, tesadüf eseri Cumhuriyet Kütüphanesine çıktı. O günden sonra hayatının merkezi değişti. İspanya’dan kalkıp oğluyla beraber Buca’ya yerleşen Luisa Carneiro Garcia bir ilki gerçekleştirmişoldu. Buca Belediyesi'nin Cumhuriyet Kütüphanesi, bugünlerde Luisa sayesinde bambaşka bir hikayeye ev sahipliği yapıyor.

Ruhun gıdasını veren yer!

Yoldan geçerken şans eseri gördüğü o tarihi kapıdan içeri adım atan Garcia, bir daha dışarı çıkmak istemedi desek yeridir. Binanın o eski, taş dokusu ve içerideki kitap kokusu Luisa’yı ilk görüşte çarpmış. Aslında sadece bir kütüphane aramıyordu o yeni geldiği bu yabancı şehirde ruhunu doyuracağı bir liman peşindeydi. "İnsan sadece karnını doyurarak yaşayamaz" diyor Luisa ona göre burası tam anlamıyla ruhun gıdasını veren bir yer.

Yerinde duramamış

Kütüphanede yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanan o özel köşe Luisa'yı çok heyecanlandırdı. Atatürk’e olan hayranlığını gizlemeyen Luisa onunla ilgili bir bölüm olduğunu öğrenince yerinde duramamış. O köşeye gidip kitapların arasında oturmak tarihin içinde nefes almak ona tarifi imkansız bir huzur veriyormuş.

Buca’nın o kendine has dokusuna hayran kalan Luisa, kütüphanedeki personelin güler yüzünü de dilinden düşürmüyor. İlçede sosyalleşmek ve bir şeyler üretmek için bu tarz mekanların değerini biliyor.

Herkese "Gidin, o havayı mutlaka soluyun" diye tavsiyeler yağdıran bu İspanyol dostumuz, Buca’nın göbeğinde kendine küçük ama paha biçilemez bir dünya kurmuş durumda.