Son Mühür- Türkiye'yi acıya boğan okul saldırılarının ardından benzer olayların yaşanmaması için kim, ne yapmalı sorusuna cevap aranıyor.

Bu konuda ilk harekete geçen belediyelerden biri Buca Belediyesi oldu.

''Okullar çocuklarımızın ikinci evi, güvenle büyüyecekleri yuvalarıdır. Son günlerde yaşanan üzücü olayların derin üzüntüsünü yaşıyoruz'' hatırlatmasında bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman,

''Çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece fiziki değil, psikolojik güvenliğini de sağlamak hepimizin ortak sorumluluğu. Her şey ailede başlar. Çocuklarımızın duygularını gözlemlemek, onlarla bağ kurmak ve sosyal medyanın kontrolsüz dünyasından onları korumak hayati önem taşıyor'' mesajı verdi.

Gençler, yalnız değilsiniz...



Gençlere seslenen ve ''Unutmayın, yalnız değilsiniz'' diyen Görkem Duman,

''Buca Belediyesi olarak her daim gençlerimizin yanındayız.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Çocuk ve Ergen Birimimizden profesyonel destek alabilirsiniz'' ifadelerine yer verdi.



Görkem Duman,

Buca Belediyesi Kadın Danışma Merkezlerinde (0232) 216 21 46 telefon numarasından randevu alınabileceğini hatırlattı.