Son Mühür- İstanbul merkezli başlatılan soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik idari ve adli süreç başlatıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye bünyesinde görevli bazı üst yönetim personelinin gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelere Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelirken, İzmir cephesinden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’dan geldi. Başkan Duman konuya ilişkin; “Her gün yeni bir gözaltı haberiyle uyanıyoruz. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in gözaltına alınması, sadece bir şahsa değil, halkın sandığa yansıyan iradesine yapılmış bir müdahaledir.

Demokrasi, seçmenin kararına saygı duyulduğu sürece var olur. Seçimle gelenin ancak halkın rızasıyla gitmesi asıldır. Hukuk, siyasi bir araç olarak kullanılmamalı, halkın iradesi hiçbir gerekçeyle yok sayılmamalıdır.

Adalet ve demokrasi herkes için…” ifadelerinde bulundu.

Ne olmuştu?

İstanbul’da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmıştı. Ataşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheliye yönelik operasyonda, şu ana kadar 20 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan kişiler ve görevleri şöyle:

1.⁠ ⁠Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

3.⁠ ⁠Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

4.⁠ ⁠Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

6.⁠ ⁠Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

7.⁠ ⁠Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

8.⁠ ⁠Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

9.⁠ ⁠Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

10.⁠ ⁠Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

11.⁠ ⁠Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

12.⁠ ⁠Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

13.⁠ ⁠Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü

14.⁠ ⁠Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü

15.⁠ ⁠Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

16.⁠ ⁠Cengiz Gündoğan – Ataşehir Belediye Çalışanı

17.⁠ ⁠Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.

18.⁠ ⁠Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık

19. Haydar Battal – Belediye Çalışanı

20. Murat Gerger – MG Yapı

21. Erhan Çelebi – Asraş Yapı