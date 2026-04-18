Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce İller Bankası ile uzlaşılarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusunda kritik bir karar aldı. Şehir gündemindeki yerini koruyan bu imar meselesi, meslek kuruluşları ve vatandaşlardan gelen itirazların İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından "kamu yararı" ilkesi çerçevesinde ele alınmasıyla yeni bir evreye taşındı.

Komisyon, mevcut planın iptal edilerek yürürlükteki eski planlara dönülmesi yönündeki teklifini meclis gündemine taşıdı ve öneri kabul edilerek onaylandı. Ancak bu karar, meclis oturumunda tansiyonu yükseltti. AK Parti grubu, yapılan değişikliğe tepki göstererek, alınan kararın teknik bir zaruretten ziyade "siyasi bir tercih" olduğunu savundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sürecin yönetilme biçimine dikkat çeken sert açıklamalarda bulundu. Kaya, paylaşımında şu ifadelerde bulundu;

“İzmir'in hayrına olan bir işte, birlikte iş yapabilme kültürü ile ortak hareket edilebilecekti.

Şehrin göbeğinden kaldırarak, yıktığımız Buca Cezaevi arazisinin, daha önce CHP'li Büyükşehir tarafından AVM ve ticaret alanı olarak yapılan planı en sonunda iptal edilebilecek, bu alan Buca'mıza ve İzmir'imize kazandırılabilecekti.

Ortak akıl ile yapılan çalışmayla, önce 12.01.2026 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olumlu görüş vererek yeni planları onayladınız.

Aynı planın alt ölçeklerini de 06.02.2026 tarihinde bu sefer Buca Belediye Meclisi'nde onayladınız.

Hatta kendi partinizden bir Milletvekili plana eleştiri getirdiğinde, "Ahkam kesmekle olmaz, 18 Milyar TL yükün altına belediyeyi sokamam" dediniz.

Şimdi ise, 10.04.2026 tarihinde kendinizin hazırlayıp kendinizin kabul ettiği planları iptal ettiniz.

Dün "evet", bugün "iptal"...

Yarın ne? Yazı tura mı!

Buca Cezaevi planları konusunda geçmişe gittiğimizde, komisyon ve meclislerde 3 yıl içerisinde 8 farklı oy kullanan CHP'li Belediye Meclis Üyeleri var. Bunlardan biri de Büyükşehir Belediye Başkanı!

3 yıl içerisinde aynı konu, aynı olay, 8 farklı oy!

Siyaseti geçtim, insanın biraz kendine öz saygısı olur.

Nereden baksan tutarsızlık.

Siz kendinize yakışanı yapın!

Biz de kendimize yakışanı yaparız!

Buca'da yeni bir Basmane Çukuru oluşturmanıza izin vermeyeceğiz.

Geçmişte AVM ve ticaret alanı olarak planladığınız bu arazideki "rantsal hayallerinizi" aynı eski Buca Cezaevi gibi yıkıp geçeceğiz.

Bakanlığımız, toplam 78 bin 208 metrekarelik Buca Cezaevi arazisinde; yeşil alanları, sosyal donatıları, yolları, okul alanları, otoparkları ve parklarıyla İzmir'imize değer katacak gerekli planlamaları yapar, yola kararlılıkla devam ederiz.

Aynı size rağmen yaptığımız Konak Tüneli, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Alsancak Stadyumu ve daha nice eser gibi...”