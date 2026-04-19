Zincir perakende devlerinin fiyatlarını açıklaması beklenmeden, üreticiler ellerindeki hayvanların hatırı sayılır bir kısmını (yüzde kırklara varan oranda) şimdiden sattı. Sektör dinamiklerine göre İzmir piyasasında inek, tosun ve dana gibi büyükbaş hayvanların etiketleri büyüklüğüne göre 250.000 TL'den başlayarak 700.000 TL gibi rakamlara ulaşabiliyor. İzmirlilerin en çok yöneldiği standart büyükbaşların ortalama maliyeti 300.000 TL olurken, yedili hisselere girerek maliyeti bölüşmek isteyen vatandaşların kişi başı 35.000 TL ile 50.000 TL arasında bir bütçe ayırması gerekiyor. Keçi, koyun ve koç gibi küçükbaş seçenekleri ise 25.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

İzmir Pazarında Karkas Etin ve Canlı Kilogramın Değeri

İzmir'de ağırlık üzerinden pazarlık yapmayı tercih edenler için büyükbaş canlı kilogramı 500 lira olarak belirlendi. Buna kesim ve parçalama maliyetleri eklendiğinde fiyat 550 lirayı buluyor. Sadece kemikli et yani karkas alımlarında büyükbaşın kilosu 1.000 lirayı bulurken, ufakbaş hayvanların karkas bedeli tam 1.400 lira olarak hesaplanıyor. Küçükbaş hayvanın canlı kilogram değeri ise 700 lirada sabitlenmiş durumda. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan'ın öngörülerine göre, İzmir'in de lokomotifi olduğu bu ticari döngüde Türkiye çapında 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesileceği ve tam 330 milyar liralık (255 milyar büyükbaş, 75 milyar küçükbaş) muazzam bir cironun elde edileceği tahmin ediliyor.

Paketli Kesime Yoğun İlgi ve Elde Kalan Hayvana Devlet Çözümü

İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar, pandeminin öğrettiği sağlık ve pratiklik hassasiyetleriyle geleneksel kesim yerleri yerine modern alternatiflere kayıyor. Ulusal zincir marketlerin paketli teslimat sistemleri ile LÖSEV, Diyanet, Mehmetçik Vakfı gibi saygın STK'lara yapılan vekalet bağışları, toplam kurban pazarının yüzde 40'lık devasa bir dilimine ulaştı. Yurt dışına yönelik bağışların 10.000 lira gibi iç piyasanın 1/3'ü oranında bir fiyata mal olması bu talebi sürekli yukarı taşıyor. İzmirli üreticiler cephesinde ise geçmiş yılların kabusu olan "satılmayan hayvanı nakliyeyle geri götürme" derdi tamamen sona erdi. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), bayram sonrası elde kalan tüm kurbanlıkları satın alacağının garantisini vermesi, piyasadaki üreticilere çok büyük bir ekonomik güvence ve rahatlama sağladı.