Buca Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kim ve ne iş yapıyor? Yerel seçim sonrası ilçede koltuğa oturan yeni başkan, göreve başladığı günden bu yana hem projeleri hem de gündemdeki tartışmalarla sık sık konuşuluyor.

Buca Belediyesi hangi parti yönetiminde?

Buca Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde bulunuyor. İlçe, uzun yıllardır CHP'nin güçlü olduğu bölgeler arasında sayılıyor. Sandıktan çıkan sonuç bu tablonun devam ettiğini gösterdi ve parti yeni belediye başkanını rahatça seçtirdi.

Buca Belediye Başkanı kim?

Buca'nın yeni belediye başkanı Görkem Duman oldu. Mimar kökenli bir isim olan Duman, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP adayı olarak sandıktan birinci çıktı ve beş yıllık görev süresi için koltuğa oturdu. 1988 doğumlu olması nedeniyle İzmir'in en genç ilçe başkanlarından biri konumunda.

Göreve geldikten sonra "Önce Buca, Öncü Buca" sloganıyla yürüttüğü çalışmalarda mahalle meclisleri, kentsel dönüşüm, altyapı yenilemeleri ve esnaf destek programlarını öne çıkardı. Bucaspor alt yapısında kalecilik geçmişi de olan başkan, spor ve gençlik projelerine ağırlık vereceğini açıklamıştı.

Görkem Duman ne iş yapıyor, mesleği ne?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Görkem Duman, siyasete girmeden önce kendi mimarlık ofisini işletiyordu. Bunun yanında Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden de mezun. Üniversite yıllarında aile şirketinde inşaat sektöründe çalışarak saha deneyimi kazanan Duman, siyasete 2018'de CHP saflarında başladı.

Son dönemde belediye başkanının adı, işçi grevine denk gelen Phuket tatili ve belediyede bankamatik personel iddialarıyla gündeme taşındı. AK Parti Buca grubunun istifa çağrılarına rağmen Duman, görevini sürdürüyor ve iddialara yönelik açıklamalarını kamuoyuyla paylaşıyor.