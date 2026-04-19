İzmir ekibi İzmir Çoruhlu FK, sezonun son haftasında ağır bir darbe aldı. Alınan mağlubiyet sonucunda takım ve Altay'ın kazanması sebebiyle, profesyonel liglere veda etmiş oldu.

Altay kazandı, Çoruhlu’nun umutları suya düştü!

Bir diğer İzmir temsilcisi Altay, sahasında Afyonspor’u 2-0 mağlup etti. Altay, ligde kalmayı başarabildi. Bu sonuçla birlikte İzmir Çoruhlu FK lige tutunamadı.

Bergama’dan Çoruhlu’ya

Kulüp, son yıllarda önemli bir değişim yaşamıştı. Bergama Belediyespor adıyla uzun süre liglerde boy gösteren ekip, daha sonra şirketleşti ve Bergama Sportif adını almıştı. İş insanı Ahmet Çoruhlu, iki sezon önce kulübü devraldı ve kulüp İzmir Çoruhlu FK adıyla yeni bir kimlik kazanmış oldu.

Tecrübeli kadro da yetmedi!

İzmir Çoruhlu FK’nın kadrosunda önemli isimler de bulunuyordu. Yasin Öztekin ve Nizamettin Çalışkan gibi oyuncuları kadrosunda bulunmasına rağmen ekip, istikrarlı sonuçlar alamayınca düşüş kaçınılmaz oldu.