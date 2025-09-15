İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir aile içi kavga faciaya dönüşmek üzereydi. C.U. (40) isimli kişi, eşi Ç.U. (31) ile otomobilde seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.U., yanında bulunan tabancayla eşinin bacağına ateş etti.

Polis alarma geçti

Dr. Ekrem Akurgal Parkı yakınında meydana gelen olayın ardından çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyarak polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus ekipleri sevk edildi.

Eşini rehin aldı, kendini vurdu

Polisin geldiğini gören C.U., teslim olmamak için eşini tabancayla rehin aldı. Kendi başına da silah dayayan şahıs, uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Çevrede büyük panik yaratan olay sırasında C.U., eşinin bacağına ateş ederek onu da yaraladı.

Polis ikna etti, teslim oldu

Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından polis ekipleri şahsı teslim olmaya razı etti. Yaralı halde gözaltına alınan C.U., Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağından yaralanan eşi Ç.U. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Korku dolu anlar kamerada

Yaşanan olay, hem çevredeki güvenlik kameraları hem de vatandaşların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde C.U.’nun eşine ve kendisine silah doğrulttuğu, ardından bacağına ateş ederek yere yığıldığı anlar yer aldı. Polisin ikna çabaları da kameralar tarafından kaydedildi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Şüpheli C.U.’nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.