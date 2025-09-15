Son Mühür- İzmir’in Bornova ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı, bölgede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Evka-3 ile Çiçekliköy arasındaki 2 bin dönümlük alanın konut imarına açılmasıyla birlikte, planın bazı özel firmalara ciddi avantaj sağladığı, sıradan vatandaşları ise mağdur ettiği ortaya çıktı.

Bornova Belediyesi tarafından kamuoyuna sunulan plan detaylarında, Batıçim, Gre İnşaat A.Ş. (Erdinç Görgülü) ve Ergörgülü İnşaat A.Ş. (Nilüfer Toprak Koç) adlı üç şirketin arazilerinde kamuya ayrılan alan oranının yalnızca yüzde 1 olduğu görülürken, aynı bölgede kalan yurttaşlara ait parsellerde bu oran yüzde 57’ye kadar çıkıyor.

BAŞKAN EŞKİ: “ADALET YOK, PLAN MASA BAŞINDA YAZILMIŞ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada planlamanın yerel yönetimlerle paylaşılmadan, Ankara'da kapalı kapılar ardında hazırlandığını belirtti. Eşki, “Birileri elini ovuştururken, 318 Bornovalının zeytinliği, tarlası yok sayıldı. Bu nasıl bir adalet?” diye sordu.

HARİTA İLE BELGELENEN AYRICALIK

Belediyenin paylaştığı harita, üç firmaya ait parsellerde yüzde 1 oranında kamuya terk yapıldığını, ancak vatandaşlara ait parsellerde bu oranın yüzde 57'ye çıktığını açıkça ortaya koydu. Görselde, ayrıcalıklı alanlar kırmızı çizgiyle, mağdur edilen vatandaşlara ait parseller ise maviyle gösterildi. Belediye bu tabloyu “İmar planında vicdan terazisi bozulmuş” sözleriyle duyurdu.

AK PARTİ'DEN GELEN SAVUNMAYA SERT TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın, planı savunan açıklamalarına tepki gösteren Eşki, Kaya’nın halktan çok sermayeyi savunduğunu öne sürdü. “Sayın Kaya’nın açıklamalarında halkın zerre kadar önemi yok. Daha önce de Çeşme’deki arazi takası, Buca Cezaevi planı gibi birçok konuda aynı tavrı sergilemişti. Bugün de benzer bir duruş sergiliyor. Olan yine vatandaşın tarlasına, zeytinliğine oluyor” dedi.

“BORNOVA HALKININ TOPRAĞI 3 ŞİRKETE KAYNAK YAPILDI”

Eşki, planın yalnızca eşitsizlik yaratmadığını, aynı zamanda Bornova Belediyesi’ne büyük bir kamulaştırma yükü de getirdiğini vurguladı. “Burada açıkça halkın toprağından alıp belli şirketlerin eline kaynak aktarılıyor. Bornovalının alın teriyle sermaye büyütülüyor” diyerek planın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, katıldığı televizyon programında, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin, İzmir - Manisa yolu üzerindeki 400 dönümlük bir arazinin bakanlık tarafından imara açılmasıyla ilgili sözlerini eleştirmişti.

Eşki,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesini “Bakanlıktakilerin Allah korkusu yok mu, kuldan utanması yok mu?” sözleriyle eleştirmiş, söz konusu projenin bölgedeki doğal yapıya zarar vereceğini savunmuştu.

Kaya'nın Eşki'ye yönelik sözleri şu şekildeydi:

“O belediye başkanının haddini bilmeyen pek çok açıklamasını gördüm. Senin büyükşehir belediye başkanın, bakanlarla, bürokratlarla toplantılar yapıyor. Onların ne kadar nitelikli olduğunu biliyor görüyor ki, onlarla bir araya geliyor. Çöpünü toplayamayan Bornova Belediye Başkanı… Senin laf ettiğin o bürokratların çabalarıyla 300 bininci konutu teslim ettik. Ya vicdan! O konutları, Çevre Şehircilik Bakanlığının bürokratları yaptı. Ayıptır, hadsizliktir! Teknik bilgi sahibi değil, bir şey konuşulacak biri de değil. Taş üstüne taş koymamışsın, bunları konuşuyorsun. Kendisi bir köy hizmet konağı yapamıyor, AK Parti 300 bininci konutu teslim etti. Buna rağmen Çevre bakanlığının bürokratlarına laf ediyor. O başkan, Bornova’ya da, İzmir’e de, kentin siyasi iklimine de yakışmıyor.”

“Biz İzmir olarak, önce şundan kurtulmamız lazım. İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri. İzmir, hakkı yenen bir şehir olmadı, bundan sonra da olmaz. Aynı konu, başka şehirlerde de oluyor ama İzmir’e olunca, farklı algılar oluyor. Bu CHP’nin yarattığı bir algıdır. Biz İzmir’e sahip çıkarız. İzmir’in hakkını yedirmeyiz, rahat olsun İzmirliler... İzmir güçlü bir şehirdir, dinamik bir şehirdir. Bizim asıl hesabını sormamız gereken, bu kadar güzel bir şehrin potansiyelini neden kullanamıyoruz, sorusudur. Plansız bir şehirde yaşıyoruz. Yapı stokunun büyük bir kısmı gecekondu diye tanımladığımız konutlardır. Tarımı, doğayı koruyarak yerleri belirleyip yeni konutlar yapmamız, oraları imara açmamız, konut stokunu güncellememiz lazım. Bunu belediye yapmazsa, kim yapacak? Bunlar kendi aralarında kavga etmekten, yeni yerleri imara açmıyorlar. Bakanlığın da araziye ihtiyacı var İzmir’de, konut yapmak için… Vatandaşların kazanmasını sağlamamız lazım. Doğaya, tarıma zarar vermeyecek yerler belirlenerek oraların imara açılması lazım. Bunları da belediyeler yapmazsa, bakanlık yapacak.”