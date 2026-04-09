İzmir’in Bayraklı ilçesinde yasaklı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları A.C.’nin yasaklı madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Elde edilen bulguların ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Evden binlerce hap ve paketleme malzemesi çıktı

Operasyon kapsamında evde yapılan aramalarda yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Ekipler, toplam 102 bin 596 adet sentetik hap bulurken, yasaklı madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen 1973 adet ilaç kutusuna da el koydu.

Ayrıca aramalarda ruhsatsız bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

İlçe bazında dikkat çeken yakalama

Gerçekleştirilen operasyonun, İzmir genelinde ilçe düzeyinde son dönemin en yüksek miktarlı sentetik hap yakalamalarından biri olduğu ifade edildi. Ele geçirilen miktarın, yasaklı madde ticaretinin boyutunu gözler önüne serdiği belirtildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.C., işlemleri yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.