İzmir’in Foça ilçesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Nisan 1934’teki ziyaretinin yıl dönümü, geniş katılımlı bir programla anıldı. Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Atatürk’ün iz bıraktığı noktalarda duygusal anlar yaşandı.

Celile Hanım Köşkü’nde başlayan anma programı

Anma programı, Atatürk’ün Foça ziyareti sırasında dinlendiği Celile Hanım Köşkü önünde başladı. Programa; Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Karşıyaka Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde kortej oluşturarak yürüyüşe geçti.

Marşlar eşliğinde anlamlı yürüyüş

Celile Hanım Köşkü’nden başlayan yürüyüş; Büyükdeniz Sahili ve Reha Midilli Sevgi Caddesi güzergahı üzerinden devam ederek Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, marşlara eşlik ederek Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.

Törende duygusal anlar yaşandı

Meydandaki resmi tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ADD Foça Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Kalay tarafından şiir okunurken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Program, ADD Foça Şube Başkanı Ercan Yıldız’ın konuşmasıyla devam etti.

“Cumhuriyeti korumak hepimizin sorumluluğu”

ADD Foça Şube Başkanı Ercan Yıldız, Atatürk’ün 1934 yılında Foça’ya gelişinin tarihi önemine dikkat çekti. Bu ziyaretin, dönemin uluslararası gelişmeleri doğrultusunda bölgedeki askeri hazırlıkları denetleme amacı taşıdığını ifade etti.

Yıldız, Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yaparak, bağımsızlığın korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Yıldız, Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Foça’da Cumhuriyet bilinci yeniden vurgulandı

Düzenlenen etkinlik, yalnızca bir anma programı olmanın ötesinde, Cumhuriyet bilincinin canlı tutulduğu bir buluşma niteliği taşıdı.

Foça’da her yaştan vatandaşın katılımıyla gerçekleşen program, Atatürk’ün mirasına sahip çıkma kararlılığının güçlü bir göstergesi oldu.