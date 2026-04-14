Hem çeşitlilik hem de teknik donanım açısından birçok özel hastaneyi geride bırakan bu dev yapı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesi.

Yani özel değil. SGK'lı hastalar MHRS üzerinden randevu alarak ücretsiz muayene olabiliyor. Ama "şehir hastanesi" adını duyunca kafası karışanlar az değil. Kamu-özel ortaklığı modeliyle inşa edilen hastane, işletme açısından özel sektörle birlikte yürütülse de sağlık hizmeti tamamen devlet eliyle veriliyor.

İzmir Şehir Hastanesi hangi ilçede?

Hastane İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yer alıyor. Adres olarak 2148/11 Sokak No:1/11 Bayraklı/İzmir şeklinde geçiyor. ESHOT'un 532, 533, 558, 559 ve 598 numaralı hatlarıyla ulaşım sağlanabiliyor. Hastanede yaklaşık 5000 araçlık otopark alanı ve 2 heliport sahası da mevcut.

Hastanede hangi bölümler ve klinikler var?

MEB'in resmi sitesinden alınan listeye göre hastanede şu klinikler hizmet veriyor: Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Algoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Dermatoloji, Diyaliz ve Hemodiyaliz, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Geriatri, Girişimsel Radyoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Hematoloji, İç Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Perinatoloji, Plastik Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Romatoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Spor Hekimliği, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Üroloji ve daha fazlası.

Bunların dışında Kemik İliği Nakil Merkezi, Organ Nakli Merkezi, Yanık Merkezi, Tüp Bebek Ünitesi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi gibi özellikli birimler de hastanede aktif olarak çalışıyor.

İzmir'de kaç tane şehir hastanesi var?

İzmir'de şu anda tek şehir hastanesi bulunuyor, o da Bayraklı'daki bu tesis. 622 bin metrekarelik alan üzerine kurulu hastane, bünyesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi barındırıyor. Tek çatı altında bu kadar farklı dal bir arada olunca, hastaların büyük çoğunluğu sevk edilmeden aynı yerden tedavi sürecini tamamlayabiliyor. Randevu almak için MHRS uygulaması ya da 182 hattı kullanılabilir. Hastanenin genel bilgi hattı ise 0232 955 05 00 numarası.