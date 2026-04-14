Yüz binlerce öğrencinin katılacağı İOKBS için hazırlıklar son aşamaya geldi. Konu sadece derslerle sınırlı değil, hangi okulda hangi salonda sınava girileceği de velilerin kafasını kurcalayan meseleler arasında. Özellikle farklı ilçelere sınav yeri düşen aileler, giriş belgelerini görmeden plan yapamıyor.

Giriş belgeleri en geç hangi tarihe kadar açıklanır?

MEB'in yayımladığı kılavuzda net bir tarih yok ama önemli bir ifade var. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sınav 26 Nisan Pazar günü olduğuna göre basit bir hesapla en geç 19 Nisan'a kadar belgelerin yayımlanması gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta başından itibaren gözler MEB'in sitesinde olacak.

Sınav giriş belgesi nereden alınıyor?

Giriş yerleri açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi sitesinden belgelerine ulaşabilecek. Ama burada önemli bir ayrıntı var. Belgeyi öğrenci kendisi indirip çıktı alarak sınava götürmeyecek. Okul müdürlükleri belgeyi elektronik ortamda alacak, mühürleyip onaylayacak ve sınav günü öğrencinin gireceği salonda sıranın üzerinde hazır bulunduracak. Belgede isim, sınav bölgesi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

Sınav ne zaman ve nasıl yapılacak?

İOKBS 26 Nisan 2026 Pazar günü sabah saat 10.00'da başlayacak. Tek oturumda gerçekleşecek sınavda her sınıf düzeyinden öğrenciye 80 tane dört seçenekli soru sorulacak. Süre 100 dakika. Sınava girerken fotoğraflı giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı da yanında olmalı. Kimliği olmayan öğrenci sınava alınmayacak, bu konuda MEB oldukça katı.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sınav bittikten sonra değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar 1 Haziran 2026'da MEB'in sitesinden duyurulacak. Yaklaşık 5 haftalık bir bekleme süreci var. Bu süre içinde öğrenciler sınav sorularını ve cevap anahtarını takip ederek kendi durumlarını kabaca tahmin edebilir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi de netleşecek. Giriş belgesi açıklaması için MEB'in resmi sitesini düzenli kontrol etmekte fayda var.