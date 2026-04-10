İzmir’in Bayındır ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri, yoğun katılım ve anlamlı programlarla gerçekleştirildi. İlçe protokolü ve vatandaşların bir araya geldiği etkinliklerde birlik, beraberlik ve vefa mesajları öne çıktı.

Atatürk Anıtı’nda resmi tören düzenlendi

Polis Haftası kapsamında düzenlenen programlar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Resmi tören, katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde sona erdi.

Şehit polisler için mevlit okutuldu

Etkinlikler çerçevesinde Fatih Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Programda görev başında hayatını kaybeden polisler anılırken, şehitler için dualar edildi. Vatandaşların da katılım sağladığı program, duygusal anlara sahne oldu.

Vatandaşlara lokma ikramı yapıldı

Programın devamında Polis Merkezi Amirliği önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, vatandaşlar hem ikramdan faydalandı hem de polislerle bir araya gelerek sohbet etme imkânı buldu.

“Toplumun huzuru için görev başındayız” mesajı

Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliklerde, emniyet teşkilatının kamu düzeni ve güvenliği için üstlendiği kritik rol vurgulandı. Yetkililer, Polis Haftası’nın toplum ile emniyet güçleri arasındaki bağları güçlendirdiğine dikkat çekti.

Yoğun katılım memnuniyet yarattı

Gün boyu süren etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Bayındır’da gerçekleştirilen Polis Haftası programlarının, toplumsal dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiği ifade edildi.