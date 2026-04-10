İzmir’in Bayındır ilçesinde aranan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon sırasında çıkan arbede, bıçaklı saldırıya dönüştü. Olayda 3 polis memuru yaralanırken, direnen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalama operasyonu gerginliğe dönüştü

Olay, Bayındır ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliyi gözaltına almak üzere adrese giden polis ekipleri, beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Şüpheli ve beraberindeki kişilerin mukavemeti üzerine kısa sürede arbede yaşandı.

Polis ekiplerine bıçaklı saldırı

Yaşanan gerginlik sırasında şüphelilerden biri ya da birkaçı, polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede 3 polis memuru vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Takviye ekiplerle müdahale: 4 şüpheli gözaltında

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan destek ekiplerinin müdahalesiyle direniş sonlandırıldı. Polis ekiplerine saldırdığı değerlendirilen toplam 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Yaralı polislerin durumu iyi

Bıçakla yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.