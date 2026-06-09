Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediyesi, ilçe sakinlerini sporun birleştirici gücüyle bir araya getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı ayak tenisi turnuvası, nefes kesen anlara sahne oldu.

Zafer elde ettiler

Toplam 16 takımın ikişer kişilik ekiplerle katıldığı turnuvada, heyecan gün boyu sürdü. Final aşamasına kadar büyük bir ter döken takımlardan Şimşekler, Yeşilyurt City karşısında sergilediği başarılı oyunla setleri 2-0 kazanarak zafere ulaştı. Turnuvayı ikinci sırada bitiren Yeşilyurt City ise performansıyla alkış aldı.

Üçüncülük mücadelesi

Heyecanın tavan yaptığı etkinlikte üçüncülük maçında karşı karşıya gelen taraflar ise EG Goalkeeper Academy ve Pickleball oldu.

Sahadan 2-0’lık net bir skorla ayrılan EG Goalkeeper Academy, turnuvanın üçüncüsü olarak kürsüde yerini aldı.

Kupa töreninde dereceye giren ilk üç takıma madalyaları verildi. Saha kenarını dolduran izleyiciler ise tezahüratlarıyla turnuvanın atmosferini daha da neşeli bir hale getirdi.

"Turnuvamız çok renkli ve eğlenceli geçti"

Turnuva boyunca saha kenarında maçları büyük bir dikkatle izleyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, organizasyon sonunda yaptığı açıklamada, Bugüne kadar her zaman spora önem verdik.

Bundan sonra da öyle devam edecek. Turnuvamız çok renkli ve eğlenceli geçti. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı kutluyorum. Centilmence geçen harika bir etkinlik oldu." ifadelerine yer verdi.