İzmir’in Bayındır ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Merih Umutlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Akımın etkisiyle dengesini kaybedip çatıdan düşen genç polis ağır yaralandı.

Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umutlu’nun iki hafta sonra düğünü vardı.

Kalp masajı da yetmedi

Olay, akşam saatlerinde Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde meydana geldi. Henüz netleşmeyen bir nedenle karakol binasının çatısına çıkan Merih Umutlu, bir anda yüksek akıma kapıldı. Aldığı darbeyle dengesini yitiren talihsiz bekçi, çatıdan sert şekilde zemine çakıldı. Çevredeki arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Umutlu’nun kalbinin durduğunu tespit etti. Dakikalarca yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan genç bekçi, ambulansla acilen Bayındır Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ancak doktorların tüm çabaları sonuçsuz kaldı.

Düğün hazırlığı yapıyordu

Acı haberle sarsılan aile soluğu hastanede aldı. Yakın günlerde dünyaevine girmeye hazırlanan genç bekçinin nişanlısı ve aile fertleri gözyaşlarına boğuldu. Hastane bahçesinde sinir krizleri geçiren yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Mesai arkadaşları ve ilçe emniyet personeli de vefat haberiyle yasa büründü.

Cenaze Adli Tıp’tan alındı

Cumhuriyet savcısı olay yerinde ve hastanede incelemelerde bulundu. Kesin ölüm sebebinin netleşmesi adına Merih Umutlu’nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan genç bekçi bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Emniyet teşkilatını yasa boğan olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.