Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İzBB Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ilçe başkanları Yeni Parti’ye geçeceklerini geçtiğimiz hafta Bornova Meydan’da yaptıkları yürüyüş ve açıklamalarla duyurmuşlardı. CHP Bornova İlçe Başkanlığı önünde buluşan yüzlerce partili Türk bayrağı, Atatürk ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in portresini de alarak Yeni Parti’nin İletişim Ofisi’ne yürüyüş yapmıştı.

Mesaj vermişti ama henüz istifa etmemiş

Yeni Parti açıklamasında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, partisinden ayrılmanın zorluğuna değinmiş ve istifa mesajı vermişti. Eşki "Öleceğimi bilirdim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağım asla aklıma gelmezdi. Bugün bu binanın altında, altı okun altında istifa etmeye gitmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullanmıştı. Ancak, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geçtiğimiz günlerde istifa mesajı verip, Yeni Parti yürüyüşüne katılsa da CHP’den henüz istifa etmediği öğrenildi. Diğer yandan CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’ın da CHP’de üyeliğinin sürdüğünü belirtmişti.

3 Ağustos’ta ayrılık ve yeni parti

Alınan bilgilere Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP’den istifa etmeyen Bornovalı partililerin, 3 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olağan ilçe meclis toplantısından sonra istifa edecekler.