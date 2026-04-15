Son Mühür- Ege Üniversitesi'nde bildiri okumak isteyen öğrencilere yönelik saldırı görüntüleriyle ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

Bir değil iki adet saldırı girişimi olduğuna dikkat çeken İzmir Barosu,

''Dün Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere karşı girişilen palalı saldırı hem insan hakları ve demokrasiye hem de ifade özgürlüğüne karşı gerçekleştirilmiştir.

Bir kısım saldırganın okul dışından getirildiği iddia edilen ilk saldırıda 8 öğrencinin yaralandığı, darp raporu alarak şikayetçi olmak isteyen gruba okulun dışında ikinci bir saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırıda da bazı yurttaşların yaralandığı dikkate alındığında ortada güvenlik zaafiyetinden çok daha vahim bir durum olduğu açıktır'' hatırlatmasında bulundu.



Sağ-sol çatışması iddiası...



İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada,

''Yaşananları sağ-sol çatışması şeklinde lanse eden yaklaşımlar ise itibar edilebilir değildir. Gerici bir saldırı ve provokasyonun karşılıklı çatışma ile ilintisi yoktur. Böylesi bir yaklaşım gerçekleştirilen palalı saldırıları gerçek siyasi zemininden kopartmaktadır.

Saldırıları kınıyor, yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ülkemizin aydınlık yüzlerinin böylesi tertipler ve provokasyonlarla demokrasi ve özgürlük mücadelesinden alıkonulamayacağının bilinciyle tüm yetkilileri bu saldırıyı düzenleyen ve düzenletenleri tespit ederek yargı önüne çıkarmaya davet ediyoruz'' ifadelerine yer verildi.

