İzmir’de seyahat planı yapanların tercihlerinde son aylarda belirgin bir değişim yaşanıyor. Artan vize prosedürleri, uzun bekleme süreleri ve ekonomik dalgalanmalar, Türk turistleri alternatif rotalara yönlendirdi. Özellikle vizesiz giriş imkânı sunan ülkeler, hem uygun maliyetleri hem de kolay ulaşım seçenekleriyle öne çıkıyor.

Öne çıkan rotalar dikkat çekiyor

Son dönemde en çok tercih edilen destinasyonlar arasında tropik bölgelerden Avrupa şehirlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Filipinler, bu listede başı çeken ülkelerden biri. Kış aylarında yaz mevsimini yaşamak isteyen gezginler için cazip bir seçenek sunan ülke, 30 güne kadar vize istememesiyle öne çıkıyor. El Nido, Boracay ve Cebu gibi bölgeler, hem doğal güzellikleri hem de uygun fiyatlı tatil imkanlarıyla dikkat çekiyor.

Öte yandan Arjantin de uzak mesafeye rağmen yoğun ilgi görüyor. Kur farkı nedeniyle ekonomik hale gelen ülke, Türk vatandaşlarına 90 gün vizesiz kalma hakkı tanıyor. Kültür ve doğanın iç içe geçtiği bu rota, özellikle uzun süreli seyahat planlayanların ilgisini çekiyor.

Avrupa’ya yakın bir alternatif arayanlar için ise Sırbistan öne çıkıyor. Kısa uçuş süresi ve vizesiz giriş avantajı sayesinde Belgrad, Novi Sad ve Niş gibi şehirler, İzmirli turistlerin hafta sonu kaçamakları için tercih ettiği noktalar arasında yer alıyor.

Kimlikle seyahat dönemi yaygınlaşıyor

Dikkat çeken bir diğer gelişme ise bazı ülkelere sadece kimlik kartıyla giriş yapılabilmesi. Yeni tip çipli kimlik kartına sahip olan Türk vatandaşları, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Moldova ve Ukrayna’ya pasaport olmadan seyahat edebiliyor.

Bu durum özellikle kısa süreli seyahat planlayanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Gürcistan’a 1 yıla kadar vizesiz giriş yapılabilirken, Azerbaycan’a ise doğrudan Türkiye’den gidilmesi şartıyla 90 gün kalınabiliyor.

Geniş coğrafyada vizesiz imkanlar artıyor

Türk pasaportuna sahip gezginler için vizesiz veya kapıda vize uygulaması sunan ülkelerin sayısı oldukça fazla. Avrupa’da Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler 90 güne kadar vize muafiyeti sağlıyor.

Amerika kıtasında ise Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Şili gibi ülkeler öne çıkarken; Karayipler’de Bahamalar ve Barbados gibi destinasyonlar uzun süreli konaklama imkanı sunuyor.

Asya tarafında Japonya, Güney Kore ve Malezya gibi ülkeler vizesiz seyahat imkânı tanırken; Maldivler ve Sri Lanka gibi tatil bölgeleri ise kapıda vize uygulamasıyla turist kabul ediyor. Afrika ve Okyanusya’da da benzer şekilde Fas, Güney Afrika ve Mauritius gibi ülkeler Türk turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Seyahat alışkanlıkları değişiyor

Vize süreçlerinin zorlaşması ve ekonomik koşulların değişmesi, seyahat alışkanlıklarını kalıcı şekilde etkiliyor. İzmir’deki turizm hareketliliğine bakıldığında da bu değişim açıkça görülüyor.

Artık gezginler daha esnek, daha ulaşılabilir ve daha az maliyetli seçeneklere yöneliyor. Öte yandan bu durum, alternatif destinasyonların ön plana çıkmasına neden oluyor.