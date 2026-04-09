Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Son Mühür TV’de yayınlanan Kemal Kamburoğlu ile Hayatın Nabzı programının bu haftaki konuğu Emekli Piyade Komando Albay Murat Gültekin'di. Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşını derinlemesine irdeleyen Gültekin, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmek zorunda kaldığı söyledi. İran'ı çok hafife aldıklarını sözlerine ekleyen Gültekin, Epstein dosyalarının Trump'ı plansız bir şekilde savaşa soktuğunu ve Hürmüz'ün ABD'nin önündeki en büyük engel olduğunu dile getirdi.

Emekli Piyade Komando Albay Murat Gültekin'in yorumları şu şekilde:

‘’Genel olarak düşündüğümüz zaman bence kaybeden taraf Amerika ve İsrail. İran’da da çok büyük yıkım oldu ama Amerika’nın dünya hakimiyeti imajı oldu yerle bir oldu diye düşünüyorum. Çünkü sonunda İran’ın şartlarını kabul etmek zorunda kaldılar çünkü Amerika’nın öne sürdüğü şartlar hâlâ ortada yok. Ama İran’ın yazdığı şartlar var gazetelerde okuduk ama Amerika’nın öne sürdüğü şartlar yok.’’

ABD nerede hata yaptı?

‘’Yıllardır alıştıkları bir şey ABD’nin. Ülkeyi içten çökertiyorlar ve bir suçlu adam buluyorlar ve havadan bir harekatla onu indiriyorlardı. Ama şimdi bu ülkeler kimlerdi? Suriye Irak falan filan… Suriye kim ki? Tarihte Suriye Irak diye bir devlet var mı? Yıllardır İngilizlerin boyundurluğu altında kaldı. Bunlar sınırları cetvelle çizip kurulmuş ülkeler. Oralar normalde Türk toprağıydı. Şimdi bu ülkelerden farklı olarak İran’a da baktığınızda Milat’tan önce altı yüzyıllarına dayanan kadim bir imparatorluk ve hiçbir zaman tek başlarına yaşamamışlar hep bir topluluklarla birleşerek yaşamışlar ve coğrafya olarak da dünyanın en sert coğrafyası. Mesela o dağlık bölgelerde Elbrus ve Zagor var. Rakım yüksek ve arazi şartları zor. Şimdi sen buraları bilmeden öyle işte havadan ateş ettik şöyle yaptık böyle diyemezsin…

Öte yandan İran büyük bir ülke. Dünyada sanırım 18. büyük ülke. İran’da şimdi Türkler var Azeriler var Araplar var… Bunları bir şekilde tarih boyunca bir arada tutmayı başarmış bir ülkeden bahsediyoruz. Tüm bu gerçekleri kabul etmemek gibi bir şansınız yok. Adamlar bir arada yaşıyor ve hala bakın o kadar uğraştılar işte bir sürü ajan yerleştirdiler işte şunları ayaklandıcağız dediler ama olmadı. Bu gerçeği İsrailler de kabul ediyor. İsrailli istihbaratının tam verimli olarak istihbarat elde edememesi büyük bir dezavantaj oldu. onlar için.’’

‘’Epstein dosyaları savaşı öne çekti’’

''Epstein dosyaları belkide bir sene sonra olacak savaşı erkene çekti. ABD zaten hiçbir zaman tek bir amaç için iş yapmaz. Bak mesela Irak Savaşı’nda da bir takım bahaneler ürettiler. Daha sonra işgali yaptılar oradaki birçok Arap ülkesini de ele geçirmiş oldular. Mesele Suudi Arabistan , Kuveyt falan ne oldu? Hepsi Amerika’nun kullandığı bir üs haline geldi. Burada da amaç hem orada rejimi devirip kendi istedikleri bir İran yaratmak hem de oradaki yer altı zenginliklerini çalmak. Yani birkaç amaç var yine hedefinde.

Diğer taraftan tabi asıl mesele Çin ve Rusya. ABD şimdi İran’ı işgal edip oradaki petrolü keserse yani İran’ı da ele geçirdiği zaman Çin’in neresi kalıyor dışarı çıkacak? Çin’in önünü her şeyini asıl petrol kaynağı İran olduğu için doğrudan Çin’i de etkilemiş oluyor’’

‘’ABD İran’ı hafife aldı...’’

''İsrail’in biliyorsunuz büyük Orta Doğu ve İsrail meselesi var. Tarihi bir mesele bu. Çekoslovakyalı bir profesor var onun Sina‘da bir teorisi var bununla ilgili. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde asılı meseleyi anlıyorsunuz. Ama acele ettiler. Öncesinde de söylediğim gibi Epstein dosyları bence bu savaşı acele bir biçimde başlattı. Yani plansız programsız yola çıktılar. Ve İran’ı çok hafife aldılar. Irak‘la Suriye‘yle Venezuela‘yla karıştırdılar diye düşünüyorum. Aşırı bir güvenle başladılar hani biz her şeyi yaparız gibi bir özgüvenle başladılar. Ama sonuçlandıramadılar.''

Hürmüz’ün ve savaşın seyri

''Bence ateşkes bir süre daha devam edecek. Onların da toparlanması gerekiyor yeni yöntemler bulması gerekiyor. Şöyle haritaya baktığınız zaman yani bir kere bu Hürmüz’e ayak basmadığınız yer sizin değildir. Hürmüz’e karadan ulaşamadığınız sürece birlik indirmediğimiz sürece orayı açamazsınız. Şimdi mesela Kuveyt girse bir yerden aynı şekilde önünde hep bu duvar olacak. Irak’a mesela şimdi Irak’ı kullanıyorlar desek Irak’ta da bir güvence yok. Coğrafi olarak Azerbaycan ve Türkiye’yi kullanmadan mümkün değil Hürmüz’ü aşmak. Geçiş yolları var çünkü. Ama bu da imkansız Bizler ve Azeriler savaşa dahil olmayacağımızı söyledik. Bu yüzden körfezden hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum ABD ve İsrail’in. Yani sonuç olarak İran şartlarınızı kabul ediyorum ve Hürmüz’ü açıyorum demedikten sonra burayı kimse aşamaz.''

''NATO'yu kendi malı sandı...''

''Trump NATO’yu kendi malı gibi zanneti ama o kadar ülkeyi de silip bir kenara atamazsın. Ben bir savaşa girdim İran’ı yok edeceğim hadi siz de yapacaksınız derseniz bu iş olmaz. NATO ne demek zaten bir savunma ordusu. Siz şimdi savunma olmadığınız bir savaşta, yani savunma yapmadığınız bir şeye nasıl NATO’yu dahil edersiniz? Bu kadar basit mi yani şimdi. Bunun anlaşmaları ve toplantıları var alınan kararlar var yani. Siz şimdi kabadayı gibi istiyorum böyle olacak diyemezsiniz bu kadar devlete. Ki, bunların da hepsi gelişmiş ülkeler. Birkaç tanesi üslerini açtı ama onların da çok fazla bir faydası olacağını düşünmüyorum.''

Savaşta nükleer güç kullanılır mı?

''Nükleer güç kullandığınız zaman karşınızdakine de o imkanı vermiş oluyorsunuz. Şimdi iran’a bir nükleer bomba atsanız bundan tüm dünya etkilenir. ABD İran için medeniyeti bir gecede sileriz dediğinde Çin ne dedi? karşılığını veririz dedi. Milet bir de şey sanıyor. Gazetelerden oyunlardan videolardan göründüğü gibi. İran’ı nasıl yok edeceksin bir gecede. Tüm bu silahların kapasitesi var. Çağı var. Mesela 10 kim’lik var.

Ama bunun dışında İsrail’in elinde çok yüksek ısı yayan silahlar var. Bunu attığınız zaman mesela İzmir gibi bir şehrin yarısını yakabiliyorsunuz. Bu gibi silahlarda var ellerinde. Ama işte bunu kullandığınız zaman karşı tarafada veriyorsunuz o imkanı. Yani o ikinci dünya savaşı döneminde değiliz şu an. O zaman Amerika böyle bir şey yaptı ve kimse karşılık veremedi. Çünkü o dönem sadece Amerika’da vardı o silahlardan. Şimdi baktığınızda birçok ülkede var.''

ABD’nin kurtarma operasyonu

''Kurtarma operasyonları ABD için çok önemli çünkü çok yağlıyorlar bu konuyu. Örneğin, Vietnam’da bu konu üzerine çok ciddi çalıştılar. Ona göre bir hazırlık yaptılar. Ama sonuç olarak orada da başarısız oldular.

Bence o kurtarma operasyonunu da daha çok adam konuşmasın diye yaptılar. Şimdi düşünsenize bir albayın esir düşmesi basit bir şey değil. ABD’nin o bölgeye de yoğunlaşmasının sebebi de orada uranyum. Yani Amerika hem askerleri kurtarıcam bahanesine oraya gitti hem de orada bir uranyum kaynağı var mı ona baktılar. Çünkü o bölgede uranyum deposu var. Orada büyük ihtimal bir istihbarat aldılar bu konula ilgili. Tabi ne kadar uranyum var burada bilemem ve o uranyumu nasıl saklıyorlar orada? ABD girdiğinde hepsini alabilir mi? Bunlar bilinmez. Ama ne kadarını bulursak ve ne kadarını çıkartırsak kardır kafasıyla bakar ABD bu olaya.

Bununla birlikte ABD’nin ben açıklanandan bu savaşta daha çok zayiatı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta siz şimdi karşınızdakine her türlü silahı atıyorsunuz o da size atıyor tabi. O vurulan uçak gemilerinde ölen olmadı mı mesela? Tabi bunları gizliyorlar. Ama ne kadar gizlerlerse gizlesinler o askerlerin cesetleri ülkelerine döndüğünde her şey çıkıyor meydana.

Sonuç olarak, Uzun bir ateşkes olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda ABD ve İsrail’e dünyadan da çok büyük bir tepki var. Sonuçta ne derseniz deyin ABD’nin karizması çizildi. O yüzden bir süre ara verirler hem de toparlanmak için.''