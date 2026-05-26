Son Mühür/Selda Meşe- Mutlak butlan kararı sonrası CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İzmir'de gerçekleştireceği mitinge destek vermek amacıyla mitinge gelenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'ta yer aldı.

"Bir lider doğdu adı Özgür Özel"



Miting alanında açıklamalarda bulunan Enginyurt, “Ekrem ağrılarına Özgür ağrıları da eklendi. İktidarı korku sardı, saray korkuyor. Saray korkarken yanına yeni aparatlar alması gerekiyor. Bir lider doğdu adı Özgür Özel. Özgür Özel’den korkularıyla meydanları yasaklamaya çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu millet durmayacak, meydanlar dolacak, iktidar kaybedecek, AKP gidecek, halka hesap verecek. Bunun başka yolu yok” diye konuştu.

"Yılgınlık yok, direnişe devam"



Enginyurt, "Bu ülkede bize yapılan zulmün hesabını soracağız. CHP Genel Merkezi’ne, Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine, 103 yıl sonra balyozla girenlerle, biber gazı sıkanlarla, plastik mermi attıranlarla bu millet karşı karşıya geldiğinde hesabını soracaktır. Bugün Özgür Özel İzmir meydanında. Bu şu anlama geliyor; yılgınlık yok, direnişe devam. Meydanları kapatsalar da sokaklardayız, sokaklarda dolaştırmasalar da dumanlama yöntemiyle bütün dünyaya ulaşacağız" dedi.