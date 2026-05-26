Son Mühür- İzmir’de valilik kararıyla bariyerler arkasına alınan Cumhuriyet Meydanı’nda tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşmesi planlanan program öncesinde, alanı dolduran vatandaşlar ile emniyet güçleri karşı karşıya geldi.

Meydanda TOMA ve biber gazlı müdahale

Güvenlik çemberinin daraltıldığı meydanda, kalabalığın toplanmaya devam etmesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Bölgedeki gerginlik tırmanırken, emniyet güçleri TOMA araçlarıyla kalabalığa su sıktı. Müdahale sırasında zaman zaman biber gazı da kullanıldı.

Çevredeki takviye ekiplerin sayısı hızla artırıldı.

Meydandaki hareketlilik ve vatandaşların bekleyişi sürerken, polisin geniş güvenlik önlemleri de katlanarak devam ediyor. Gazdan etkilenen çok sayıda partili çevredeki sakin noktalara çekilirken, kitlenin alandaki kararlılığı sürüyor.

Özgür Özel’den yeni açıklama: "15 dakikaya oradayım"

Meydandan gelen müdahale haberleri üzerine CHP Lideri Özgür Özel, takvimini değiştirerek doğrudan sahaya hareket etti. Müdahale sonrası acil bir mesaj paylaşan Özel, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"15 dakikaya oradayım."

Havalimanı hattından doğrudan krizin merkezine doğru yola çıkan Özel’in alana ulaşmasıyla birlikte, İzmir’deki siyasi hareketliliğin nasıl bir boyut kazanacağı merakla takip ediliyor.