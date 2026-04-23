Son Mühür/Atakan Başpehlivan- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen gösteriler ile coşkuyla kutlandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende renkli anlar yaşandı.

Kent protokolünün, vatandaşların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği törenlerde İzmir'in çeşitli okullarından gelen öğrenciler dans gösterileri ve kareografilerini yaparak, törenleri takip eden vatandaşların yüzlerini gülümsetti.

Öte yandan, 23 Nisan gösterilerinin İzmir'in çeşitli ilçelerinde süreceği açıklanırken, vatandaşların yoğun ilgi göstereceği bekleniyor.

Ömer Yahşi: Bizler Türk milleti olarak hiçbir zaman yılgınlığın tarafı olmadık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yazısının okunmasının ardından kürsüden hitabını gerçekleştiren ve 23 Nisan'ın yalnızca bayram olmadığını aktaran İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Milletçe yüreğimizi aynı yerden sızlatan büyük bir acının içinden geçtiğimiz günlerde kalplerimizde derin bir iz bırakırken evlatlarımıza dair mesuliyetimizi derinleştirmektedir. Bu millet en çetin zamanlarında dahi evlatlarını istikbalin teminatı görür. Bu topraklar nice badireler atlattı. En güzel cevabı da aklıyla tarihiyle verdi. Bizler Türk milleti olarak hiçbir zaman yılgınlığın tarafı olmadık. Sarsılmaz bir iradenin tarafındayız.

23 Nisan yalnız bir bayram değil bir milletin en çetin zamanlarında dahi evlatlarına duyduğu inancın ifadesidir. Bugünün evlatlarımıza Atatürk tarafından bayram olarak emanet edilmesi asla tesadüf değildir. Bizlere en kıymetli varlıklarını emanet eden değerli velililerimiz, sevgiyle ilgiyle merhametle büyütülen her çocuk yarınlarımızın teminatıdır. Evlatlarınıza gösterdiğiniz her doğru yol onlar için en sağlam ilmektir. Çocuklarımızı çağın meydan okumalarına karşı güçlü dirayetli her türlü bağımlılıktan uzak değerli yetiştirme azmindeyiz. Öğrencilerine ufkun ötesini hayal ettiren kıymetli meslektaşlarım, eğitim bir milletin vicdanı istikbalidir. Çocuklarımıza mazimizden gelen gücü öyle bir işleyin ki asla unutmasınlar.

Onlara öyle cesaret verin ki hayal kurmaktan korkmasınlar. Yorulsalar dahi pes etmesinler. Onlara öyle bir vicdan pusulası verin ki dünyayı güzelleştirsinler. Sevgili çocuklar, sizler aziz vatanın en büyük serveti, en büyük sermayemizsiniz. Dünyalar yarınlar bu şanlı bayrak bu cennet vatan bu Cumhuriyet sizin.

Bir gün yorulursanız başınızı kaldırın ve ay yıldızlı bayrağa bakın. Bayrak dalgalandıkça asla yalnız değilsiniz. Geleceğiniz aydınlık olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk mebuslarımızı, şehitlerimizi gazilerimizi minnetle yad ediyorum." diye konuştu.