Son Mühür/ Osman Günden- İnciraltı’nın geleceği için uzun süredir devam eden "tarım arazisi mi, değil mi?" soruları çözüme kavuştu.

Mahkemeden çıkan nihai karar, alanın seyrine etki edecek düzenlemenin önündeki bütün hukuki engelleri kaldırdı.

Yasal koşulların tamamen sağlandı

Ziraat Mühendisleri Odası’nın, İnciraltı’nın tarım dışı düzenlenmesine onay veren karara karşı başlatılan hukuki süreç, İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından olumsuz sonuçlanmıştı.

Olayın istinafa gitmesinden sonra Bölge İdare Mahkemesi de kararını verdi. Mahkeme, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun görerek itirazları reddetti.

Mahkeme heyetinin kararı aşamasında dayandığı gerekçeler ise öne çıkıyor. Alanın planı bulunmayan ve yapılaşma kısıtlama altında olduğunu söyleyen mahkeme, kuralsız büyümenin karşısına geçmek için planlamanın "şart" olduğuna karar verdi.

Kararda, İnciraltı’nın tarım dışı faaliyet göstermesine üstün bir kamu yararı olduğu ve yasal koşulların tamamen sağlandığı dile getirildi.

"Haklılığımız tescillendi"

İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER), muhtarlar ve bölge halkının dahil olduğu dava sonucunu inceleyen Avukat Mustafa Çetin, "Hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük ve üst mahkemenin onayıyla haklılığımız tescillendi. İzmir’e hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, düzensizliğin yerel ekonomiye ve yerel halka uzun süredir olumsuz etkilediğini fakat gelinen noktada düzenlemeyi kısıtlayacak hiçbir yasal mazeret kalmadığı söylendi.

İnciraltı'nda yeni dönem başlıyor

13 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla alanın "turizm bölgesi" statüsünün sonlandırılması, daha detaylı bir değişime kapı açtı.

Önümüzdeki dönemde İnciraltı yalnızca otellerin olduğu bir yer değil sağlık yatırımları, kaliteli ticaret alanları, büyük yeşil parklar ve modern konut projeleriyle yapılan "karma bir yaşam alanı" olarak düşünülüyor.