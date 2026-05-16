Son Mühür/Selda Meşe- Balçova Belediyesi, film gözteriminden engelsiz spor şenliğine, karaoke yarışmasından Çeşme gezisine kadar birçok etkinlikte katılımcılarla bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.



Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde engelli bireyler ve aileleri, sosyal hayata katılarak sosyalleşme imkanı buldu. Etkinliklerde, engelleri değil, birlikte üretmeyi, birlikte gülmeyi ve hayatı birlikte paylaşmayı vurgulayan mesajlar öne çıktı.

Balçova'da düzenlenen programda, film gösterimi ve spor şenliği yoğum ilgi görürken, kareoke yarışması da katılımcılara eğlenceli anlar sundu.

Çalışmalar devam edecek



Balçova Belediyesi, Engelliler Haftası dışında da engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, katılımcıların sosyal hayata aktif katılımını desteklemeye yönelik benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi. Erişilebilirlikten sosyal desteğe kadar farklı alanlarda yürüttüğü prjelerle engelli vatandaşların günlük hayata kalımını artırmayı hedefliyor.

