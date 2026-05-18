Son Mührü- Ankara'dan İzmir'e kupayı İzmir Ekonomi Üniversitesi getirdi. Bu yıl Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda İEÜ zirveye yerleşti. İddialı takımları geçerek birinciliğe oturan ekip şampiyonluğu ve kupayı İzmir'e getirerek o gururu tüm İzmirlilere yaşattı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde milli sporcu bursuyla eğitim gören Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi Mert Ahmet Koç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri Özgür Ege Şenyurdusev ve Yiğit Çetinkaya’dan oluşan eskrim takımı, gerçekleşen şampiyona öncesi oldukça sıkı bir hazırlık süreci geçirdi. 2023 yılında Türkiye ikinciliği getiren İEÜ, bu yıl beklediği zafere kavuştu.

"Kupayı çok istiyorduk ve hedefimize ulaştık"

İEÜ Spor Uzmanı Özgün Özdemir maç sonrası sevincini şu ifadelerle paylaştı:

“Eskrim; epe, flöre ve kılıç olmak üzere üç farklı branştan oluşan olimpik bir spor dalı. Sporcular, önce 15 sayı üzerinden yapılan bireysel müsabakalarda mücadele etti. Bireysel sonuçların ardından da takım eşleşmeleri yapıldı.

Takım müsabakalarında ise sporcular sırayla piste çıktı. Maçlar 3'er dakikalık 9 set üzerinden oynandı ve toplamda 45 tuşa ulaşan takım galip sayıldı. Öğrencilerimizin azmi, takım ruhu ve mücadele gücü, hepimize büyük gurur yaşattı. Kupayı çok istiyorduk ve hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, şampiyonluğu İzmir’e getiren takımımızla gurur duyuyoruz.”