Son Mühür/Merve Turan- İzmirlinin rutini haline getirdiği baraj doluluk oranları son günlerde artış göstermiyor. Geçen yılı kurak kapatan İzmir yıl başından itibaren yağan yağmurlarla yüzleri güldürmüştü ama yazın gelmesi ve yağışların durmasıyla birlikte baraj doluluk oranları da düz bir seviyede ilerlemeye başladı.



Peki İzmir barajları haftayı nasıl bitirdi dersek merakla beklediğimiz İzmir’in can damarı Tahtalı Barajı’na bakılırsa aktif doluluk oranı yüzde 54,55 olarak ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 15,09 seviyelerindeydi.

Balçova, Ürkmez, Gördes....

Neredeyse dolan barajlarımızdan Balçova Barajı da geçen sene yüzde 42.98 seviyelerindeydi. Şimdi ise yüzde 95,25’e ulaştı. Kullanılabilir su hacmi geçen yıl 3.276.000 metreküp olan baraj güncel verilerde 7.260.000 metreküp olarak ölçüldü. Bir diğer yüzde yüze yaklaşan baraj ise Ürkmez Barajı oldu. Kullanılabilir su hacmi 7.450.000 olan barajın aktif doluluk oranı yüzde 97,55 olarak ölçüldü. Bu oranlar geçen yıla göre oldukça artmış durumda. Geçen yıl Ürkmez Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 25,52 olarak ölçülmüştü.

Gördes Barajı yüzde 3,86'dan yüzde 41,36 seviyelerine kadar çıktı. Alaçatı Kutlu Atkaş Barajı da geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 15,96 iken ; güncel aktif doluluk oranı yüzde 76,83 olarak ölçüldü.