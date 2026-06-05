Koç Healthcare bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan İzmir Amerikan Hastanesi, düzenlenen törenle resmen açılmış oldu. Balçova’da yapılan ve 192 yatak kapasitesine sahip hastanenin açılışında siyaset, iş dünyası ve sağlık camiasından çok sayıda isim yer aldı.

Yoğun katılım!

İzmir’in sağlık altyapısına önemli bir katkı sunması hedeflenen hastanenin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, eski Başbakan Binali Yıldırım, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in yanı sıra çok sayıda davetli katılım gösterdi.

“Hastaneler insanların hayatına dokunuyor”

Törende açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sağlık kuruluşlarının toplumsal yaşam açısından önem taşıdığına vurgu yaptı. Hastanelerin yalnızca ticari yapılar olmadığını ifade eden Tugay, insanların yaşamına doğrudan etki eden kurumlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Doktorluk hayatının büyük bölümünü hastanelerde geçirdiğini belirten Tugay, “Hastaneler insanların acılarını hafifleten, hayat kurtaran ve topluma umut veren yerlerdir. Bu yatırımın İzmir’e önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha güçlü bir konuma gelecek”

İzmir’in tarih boyunca sağlık ve şifa merkezi olarak ön planda yer aldığını söyleyen Tugay, kentte yapılacak her sağlık yatırımının büyük değer taşıdığını ifade etti.

İzmir’in sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyelinin olduğunu ifade eden Tugay, sağlık alanındaki yeni yatırımların hem kent ekonomisine hem de vatandaşların yaşam kalitesine katkı sunacağını belirtti.

“İzmir’e değer kattı”

Eski Başbakan Binali Yıldırım da açılışta açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İzmir Amerikan Hastanesi’nin kente önemli bir değer kattığını belirtti.

Bir şehrin gücünün sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesiyle ölçüldüğünü vurgulayan Yıldırım, “Bu yatırım İzmir’in sağlık alanındaki gücünü daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“İzmirlilerin talebini dikkate aldık”

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç ise İzmir’de Amerikan Hastanesi açılması yönündeki taleplerin uzun süredir üzerinde durduklarını belirtti.

Koç, “İzmirliler böyle bir sağlık yatırımını hak ediyordu. Dört yıl süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla bu hastaneyi hayata geçirdik” dedi.

192 yatak kapasitesi!

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları CEO’su Dr. Erhan Bulutcu da hastanenin teknik özellikleri detayları katılımcılara aktardı.

33 bin metrekarelik alanın üzerinde yer alan İzmir Amerikan Hastanesi’nin 192 yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Bulutcu, hastanenin modern mimarisi ve teknolojik altyapısıyla hizmet sunacağını belirtti.