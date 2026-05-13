Son Mühür- İzmir'de gerçekleşen “Geleneksel 2. İzmir KONSİAD Konyalılar Gönül Sofrası” programı adeta vatandaş akımına uğradı. Balçova Termal Kardelen Salonunda gerçekleşen ve İzmir Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Sivil toplum örgütleri, siyasi ve mülki erkan, iş adamları ile bin beş yüzden fazla Konyalı ve il dışından yüzlerce vatandaşın katıldığı programda çok çeşitli yemek ve gösterilere şahit olundu.

Semazen gösterisi, Konya Kaşıks Ekibi, Ramazan Koyuncu konseriyle dikkatlerin çekildiği etkinlikte, Konyalı ustaların elinden misafirlere düğün pilavı ile birlikte Konya'nın geleneksel lezzetleri kavurma, bamya ve yayla çorbası, irmik helvası, zerde tatlısı gibi, yöresel mutfak ikramları yapıldı.

"Öncelikli görevlerimiz..."

Düzenlenen yemekte KONSİAD Genel Başkanı Kemal Çelik ve İzmir KONSİAD Başkanı Muhammed Demir yaptıkları konuşmalarda; "Ekonominin önemi, gücü ve sayıları itibariyle Konyalı iş adamlarının ülkemiz üretimin merkezinde olduğunu, bu nedenle iş insanlarımızın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğinin altını çizdiler.

Konyalı İş İnsanlarımızın gücü ve yoldaşı olan Konsiad gün geçtikçe büyümekte olup, çeşitli illerde şubeler açmıştır. Olumlu geri dönüşler ve her geçen gün artan üye sayılarımız bizleri çok mutlu etmektedir. Özetle; Ticareti artırmak, yurt dışı ticaretlerinde yatırım ve danışmanlık yapmak, yapay zeka ve modern teknolojiler hakkında çeşitli organizasyonlar ve seminerler düzenleyerek iş insanlarımızla iletişim kurmak öncelikli görevlerimizdir" dediler.

Denir'den teşekkür mesajı!

Program bitimine doğru konuşan İzmir KONSİAD Başkanı Muhammed Demir yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: "Değerli dostlarımız, 10 Mayıs tarihinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz İzmir Konsiad "Gönül Sofrası" programımıza katılım sağlayarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadık.

Gönüllerin buluştuğu bu anlamlı günde bizlerle olan, destek veren ve güzel enerjileriyle katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. İzmir KONSİAD ailesi olarak; dostluğun, kardeşliğin ve ortak değerlerimizin güçlenerek devam etmesini temenni ediyor, nice güzel organizasyonlarda yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum."