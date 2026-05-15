Son Mühür/Selda Meşe- İzmir'in icra dairelerindeki hareketlilik sürüyor. İzmir'in konumuyla dikkat çeken gözde ilçeleri Balçova ve Çeşme'de toplam üç konut mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Balçova ilçesinde biri dubleks mesken, diğeri 3+1 daire olak üzere iki konut mahkeme kararıyla satışa çkarlırken, Çeşme Ovacık'ta bulunan avlulu kargir ev için de açık artırma usulü ile satışın yapılacağı belirtildi.

Balçova'da dubleks mesken icradan satılık

Balçovada'da 108 ada, 9 parsel'de bulunan çatı arasında bulunan dubleks dairenin yüz ölçümü 218,80 metre kare olarak açıklandı. Çatı arası bulunan dubleks mesken icra yoluyla satışa çıkarıldı. Çatı arası olandubleks mesken niteliğindeki dairenin değeri 9 milyon TL olara belirlendi. Dilek Apartmanı'nda bulunan dubleks meskenin, Balçova'nın merkezi konumlarından birinde yer aldığı belirtildi. Söz konusu dubleks ev için belirlenen açık artırma tarihleri, 6 Temmuz 2026 saat:14.59, 29 Temmuz 2026 saat:14.59 olarak açıklandı.

3+1 daire mahkemeden satışta

Yine Balçova'da 70 ada, 3 parsel'de bulunan arsa nitelikli 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. Dairenin, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, ayrı klozet ve lavabo, depo kiler ve balkon hacimlerinden ibaret olduğu, yerlerin solon ve odalarda halı kaplı, mutfak ve koridorda karo taşı, banyoda seramik döşeli olduğu, pencerelerin ve kapıların ahşap doğrama, 1 odanın ışıklıktan, 1 odanın salon duvarına yapılan bant pencereden ışık almakta olduğu, mutfakta mermer banko üzeri alt ve üst hazır ahşap mutfak dolaplarının bulunduğu, bakımsız bir daire olduğu, dairenin arka kısmındaki duvar Sokağa cepheli olup yaklaşık 80 m2 alanı olduğu belitrildi. Yüz ölçümü 163 metre kare olan daire için belirlenen değer 5 milyon TL olarak açıklandı. Söz konusu daire için açık artırma usulü satış tarihleri, 4 Haziran 2026 saat:11.45, 1 Temmuz 2026 saat: 11.45 olarak belirlendi.

Çeşme'de avlulu kargir ev icradan satışta

İzmir'in deniz turizminde önde gelen ilçesi Çeşme'de de ekonomik sıkıntılar icra dailerindeki hareketliliği artırdı. Ovacık Mahallesinde 143 ada, 4 parselde bulunan avlulu kargir ev satışa çıkarıldı. Avlulu kargir ev niteliği taşıdığı belirtilen taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı belirtildi. 160,37 metrekare yüz ölçüme sahip taşınmaz için belirlenen değer 5 milyon TL olarak açıklandı. Söz konusu avlulu kargir ev için açık artırma usulü satış tarihleri, 14 Temmuz 2026 saat:11.00, 13 Ağustos 2026 saat:11.00 olarak belirlendi.

