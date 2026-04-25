TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonun son haftasınde heyecan dolu bir mücadele yaşandı. İzmir ekibi Altınordu, sahasında konuk ettiği İnegölspor ile 2-2 berabere kaldı.

Altınordu'dan ilk yarıda üstünlük!

Mücadele, İzmir Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda oynandı. Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Altınordu oldu. İzmir ekibi, aradığı gole ilk yarıda ulaştı. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde Alperen Bekli’nin kaydettiği golle öne geçen kırmızı-lacivertliler, ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

İnegölspor geri döndü!

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü İnegölspor eline alırken, üst üste gelen gollerle skoru lehine çevirmiş oldu. Abdullah Başdere, 58’inci dakikada attığı golle skorda eşitliği sağlayan isim oldu. 80’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan oyuncu takımını 2-1 öne geçirdi.

Son söz Altınordu'dan!

Maçın son bölümünde Altınordu baskısını artırırken, İzmir ekibi pes etmedi. 85’inci dakikada Hamza Küçükkaya’nın kaydettiği golle skor dengelenmiş oldu. Mücadele 2-2’lik eşitlikle noktalandı.

Puan tablosu netleşti!

Bu sonuçla Altınordu sezonu 35 puanla 14’üncü sırada tamamlarken, İnegölspor ise 60 puan toplayarak ligi 7’nci sırada tamamladı.