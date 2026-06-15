Yeni dönem öncesi iddialı bir transfer politikası yürüten Aliağa Futbol Kulübü, savunma hattını güçlendirme çalışmaları kapsamında genç bir yeteneği renklerine bağladı. Kariyerine Kepezspor altyapısında başlayan, ardından Serik Belediyespor ve Süper Lig ekibi Konyaspor'a transfer olan Abdurrahman Üresin, son olarak kiralık olarak görev yaptığı 1. Lig ekibi Boluspor'da 8 resmi karşılaşmada süre aldı. Genç savunmacı, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Aliağa ekibinin başarısı için ter dökecek.

Sol bek için Erkan Kaş gündemde

Savunmanın sağını Abdurrahman ile güçlendiren Aliağa FK'da sol bek mevkisi için de deneyimli bir isim gündeme geldi. İzmir ekibinin, Çorum FK ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Erkan Kaş ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Ancak tecrübeli futbolcuya alt liglerden birçok kulübün talip olması transfer sürecini zorlaştırıyor. Yaz transfer döneminde şu ana kadar birçok önemli isimle prensip anlaşmasına varan Aliağa FK yönetiminin, önümüzdeki günlerde bu transferleri resmi olarak kamuoyuna duyurmaya hazırlandığı bildirildi.