TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Gaziemir Spor, ligin ikinci haftasında yarın kritik bir deplasman mücadelesine çıkacak. Sezonun açılış haftasında kendi seyircisi önünde konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor’a 3-0’lık skorla mağlup olarak lige moralsiz bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, bu yenilgiyi unutturmak istiyor. Gaziemir Spor, yarın saat 16.30’da Söke İlçe Stadı’nda Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda ilk maçtaki hataları düzeltmeye odaklandı. İzmir ekibi, deplasmanda oynayacağı bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem moral bulmayı hem de puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi amaçlıyor.

Grupta 2’nci hafta heyecanı tırmanıyor

Gaziemir Spor’un rakibi Söke 1970 de tıpkı İzmir ekibi gibi lige puansız başladı. İlk haftada Bursa Yıldırımspor’a 1-0 yenilen Aydın temsilcisi, sahasındaki maçta ilk puanlarını arayacak. İki moralsiz takımın mücadelesinde sahaya çıkacak olan Gaziemir Spor, rakibinin sahasından 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor. Gruptaki diğer karşılaşmalarda ise Gaziemir Spor’u ilk hafta mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, saat 16.30’da Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda Kepez Spor’u ağırlayacak. Lige 1 puanla başlayan Bigaspor ise saat 16.00’da 3 puanı bulunan Eskişehir Anadolu Spor’un konuğu olacak.