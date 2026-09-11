Son Mühür/Merve Turan- Öğrencilere derin bir nefes aldıran yaz tatilinin sonuna yaklaşıldı. İlk ders zilinin 14 Eylül’de çalması milyonlarca öğrenci ve veliyi heyecanlandırırken okul öncesi ile ilkokul 1. sınıf minikler için uyum programı ise başladı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziemir İlçe Başkanlığı da bu kapsamda harekete geçti.

'Minik Omuzlara Büyük Destek' kampanyası hayata geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziemir İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Minik Omuzlara Büyük Destek’ kampanyası kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemeleri desteği sağlanıyor. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespit edilmesi sonrasında eğitim hayatına yeni bir heyecanla başlayan minikler için katkıda bulunmak isteyen MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çocukların mutluluğuna ortak olmanın ve eğitim yolculuklarına destek vermenin gururunundan bahsedildi.

Birlik ve dayanışma ruhuyla geleceğe yatırım

Kampanyanın büyüyerek devam etme temennisinde bulunan MHP Gaziemir İlçe Başkanlığı açıklamasının devamında irlik ve dayanışma içerisinde daha fazla öğrenciye ulaşılacağına dikkat çekilerek, ‘Kardeşlik kalbimizde , gelecek aklımızda’ mesajı verildi.

Başkan Koç'tan teşekkür ve destek mesajı

MHP Gaziemir İlçe Başkanı Köksal KOÇ , kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür ederek , çocukların eğitim hayatına destek olmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.