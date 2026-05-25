Son Mühür- Çeşme Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan ve bir köpeğin ölümüyle sonuçlanan ihmal skandalı ilçeyi ayağa kaldırdı.

Ameliyattan çıkan bir canın, görevlilerin dikkatsizliği sonucu sağlıklı köpeklerin bulunduğu padoğa atılması faciayla bitti. Diğer köpeklerin saldırısına uğrayan talihsiz hayvan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından yükselen tepkiler üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli sessizliğini bozdu. Başkanlık, sorumluların görevden uzaklaştırıldığını ve en ağır cezayı alacaklarını duyurdu.

Ameliyattan sonra dikkatsizlik

Skandal olay 16 Mayıs Cumartesi günü yaşanmıştı. Rehabilitasyon merkezindeki veteriner hekimler tarafından operasyonu başarıyla tamamlanan köpek, uyandıktan sonra korunaklı bir alana alınması gerekirken sağlıklı hayvanların arasına bırakıldı. Personelin zincirleme ihmali, 21 Mayıs Perşembe günü dehşete dönüştü. Diğer köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan hayvan, veterinerlerin yoğun çabasına rağmen can verdi. Belediye yönetimi, infial yaratan görüntülerin ardından ertesi gün jet hızıyla soruşturma başlattı.

İhmali görülen personelin tamamı açığa alındı. Resmi tatil engeline takılan yasal prosedürlerin, 1 Haziran Pazartesi sabahı itibarıyla derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi.

"Sorumluluğu üstleniyoruz, üzerini örtmeyeceğiz."

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, kamuoyuna yansıyan vahşet görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

Olayın ardından sosyal medyada ve yerel basında rehabilitasyon merkezinin ziyarete kapatılacağı, basının görüntü almasının yasaklanacağı iddiaları yayıldı. Belediye bu iddialara sert bir dille set çekti. Çeşme Belediyesi, kapıların ardına kadar açık kalacağını söyledi. İdari tatil süresince de dahil olmak üzere, barınak hafta içi 13.30 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ve hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşları ağırlamaya devam edecek.

Barınakta sistem sil baştan değişiyor

Bu acı kayıp, ilçedeki hayvan rehabilitasyon sisteminin de masaya yatırılmasına neden oldu. Belediye, sadece personeli cezalandırmakla kalmayacak. Barınaktaki tüm denetim mekanizmaları, padokların fiziki şartları ve güvenlik protokolleri sil baştan revize ediliyor. Hayvansever sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliği protokolleri hızlandırılacak. Veteriner kadrosunun genişletilmesi ve yeni hizmet binasındaki hijyen standartlarının artırılması için çalışmalar şimdiden başladı.