İzmir’in Buca ilçesinde yapılacak olan asfalt serim çalışmaları sebebiyle bazı ESHOT hatlarında geçici güzergah değişikliği meydana gelecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, çalışmalar çerçevesinde dört otobüs hattının güzergahının bir gece boyunca değişeceğini açıkladı.

Ulaşım düzenlemesi yapıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Buca’daki Cemil Şeboy ve Forbes caddelerinde asfalt serim çalışması yapılacağı duyuruldu. Yol çalışmaları sebebiyle toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için ESHOT tarafından geçici trafik düzenlemesi gündeme geldi.

Yapılan açıklama çerçevesinde uygulama, 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 21.00’den itibaren başlayacak ve gece boyunca sürecek.

Dört hat etkilenecek!

Geçici güzergah değişikliğinden toplam dört otobüs hattının etkileneceği ifade edildi. Düzenleme çerçevesindeki hatlar şu şekilde:

- 472 No’lu İşçievleri – Tınaztepe

- 818 No’lu ESBAŞ Aktarma Merkezi – Şirinyer Aktarma Merkezi

- 866 No’lu Buca Toplu Konutları – Şirinyer Aktarma Merkezi

- 878 No’lu Tınaztepe – Şirinyer Aktarma Merkezi

Bazı duraklar geçici olarak hizmet dışı!

Güzergah düzenlemesi çerçevesinde dört durağın geçici süreyle hizmet dışı kalacağı ifade edildi. ESHOT tarafından yapılan bilgilendirme çerçevesinde; Koşu Yolu, Siteler, Vali Rahmi Bey ve Şehitler Parkı duraklarında otobüslerin duraklama yapmayacağı kaydedildi.