İzmir'in en iyi kumpircileri Google yorumları, müşteri puanları ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir araya geldiğinde küçük ama keskin bir liste ortaya çıkıyor. Karşıyaka cephesi büyük markaları barındırırken, Konak tarafı geleneksel esnaf işletmeleriyle dikkat çekiyor.

İzmir'in en iyi kumpircileri sıralamasında öne çıkan adresler

Şehirde kumpir denilince akla ilk gelen mekanlar arasında Konak'taki Acar Çıtırın Adresi ve Acar Kumpir bulunuyor. Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sokak'taki işletme 4.7 puan ortalamasıyla en yüksek değerlendirme alan kumpircilerden biri. Patatesin dış kabuğunun çıtırlığı ve iç dolgusunun bolluğu yorumlarda öne çıkan ayrıntılar arasında.

Karşıyaka tarafında İzmir'in en iyi kumpircileri

Bostanlı'daki TıkaBasa Port, 399 değerlendirmeyle 4.5 puana ulaşan başka bir adres. Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki mekan için "Ortaköy'dekinden bile daha iyi" yorumu yapan kullanıcılar dikkat çekiyor. Malzemelerin tazeliği ve porsiyonun doyuruculuğu öne çıkan özellikler arasında.

Mavişehir'deki Dükkan Sandwich Kumru ise 625 yorumla 4.4 puan topluyor. Kumpir dışında kumru ve sandviç çeşitleri sayesinde geniş bir menü sunan işletme, uygun fiyat politikasıyla biliniyor. Karşıyaka Donanmacı'daki Crispy Fries de patates ağırlıklı menüsüyle 507 yorumda 4.7 puanı yakalayan bir adres.

Konak ve Alsancak hattındaki kumpirciler

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Ikram Döner, kumpiri döner ve İskender ile birlikte servis eden bir mekan. Yabancı turistlerin de uğrak yeri olan işletme, porsiyon büyüklüğüyle olumlu yorumlar alıyor. Konak Kültür Mahallesi'ndeki Atıştır Cafe de Şehit Nevres Bulvarı'nda hizmet veren bir başka seçenek.

Çiğli ve Bayraklı'nın kumpir adresleri

Çiğli Ataşehir'deki Tarihi Galata Kumpircisi 4.5 puan ortalamasıyla bölgenin en çok tercih edilen mekanlarından. Karşıyaka'dan Çiğli'ye taşınan işletme, taze meze çeşitleri ve cömert patates porsiyonlarıyla anılıyor. Bayraklı Adalet Mahallesi'ndeki Kumpir Mood ise paket servis ağırlıklı çalışan bir adres olarak öne çıkıyor.

Kumpir seçerken nelere dikkat etmeli?

Lezzetli bir kumpirin sırrı önce patatesin pişme süresinde gizli. Uzun süre fırınlanan, dış kabuğu çıtır kalmış patatesler iç dolguyu daha iyi taşıyor. Tereyağı ve kaşar oranı dengeli olmalı, malzemelerin tazeliği de önemli bir kriter. Rus salatası, mısır, zeytin ve sosis gibi iç malzemelerin kalitesi mekanın gerçek seviyesini belli ediyor. Uygun fiyat aralığı genelde 250-350 TL arasında değişiyor.