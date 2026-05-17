İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı şaraplarıyla meşhur köy 7 harfli cevabıyla Şirince. Eski adı Kırkınca olan bu Ege köyü, Rum mimarisinin korunmuş taş evleri, dar arnavut kaldırımlı sokakları ve mahzenlerden yükselen şarap kokusuyla yılın her döneminde misafir ağırlıyor.

Şirince hangi şaraplarıyla ünlü?

Şirince'nin asıl markası meyve şaraplarına dayanıyor. Köyün dar sokaklarındaki onlarca küçük mahzen vişneli, böğürtlenli, çilekli, ahududulu, şeftalili, kavunlu, muzlu ve yaban mersinli tatlar sunuyor. Sonbaharda üzüm hasadıyla birlikte mahzenler iyice canlanıyor, klasik üzüm şarapları da bu döneme paralel raflara çıkıyor.

Köyde üretilen şarapların büyük bölümü organik yöntemlerle ve aile imalathanelerinde hazırlanıyor. Üretimin yaklaşık yüzde doksanı "Vincent" markası altında pazarlanıyor. Ziyaretçilere ücretsiz tadım imkânı sunan dükkanlar, ekonomi turizminin de motoru durumunda. Karadut şarabı, kış aylarında sıcak servis edilmesiyle özellikle aranan tatlar arasında yer alıyor.

Şirince nerede, nasıl gidilir?

Şirince, Bülbül Dağı'nın eteklerine kurulmuş yamaç bir köy. İzmir şehir merkezine yaklaşık 80 kilometre, Selçuk ilçe merkezine ise 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne yakınlığı sayesinde günübirlik tur rotalarının değişmez bir durağı haline gelmiş durumda.

Köye ulaşım oldukça pratik. İzmir merkezden gelen ziyaretçiler İZBAN ile Tepeköy durağına inip oradan Selçuk yönüne aktarma yapabiliyor. Selçuk meydanından kalkan minibüsler 15-20 dakika içinde Şirince'ye ulaştırıyor. Özel araç tercih edenler ise dağ yolunun panoramik manzarası eşliğinde kente bir saat içinde varabiliyor.

Şirince'de görülecek yerler neler?

Şarap tadımı dışında köyde gezilecek pek çok tarihi nokta bulunuyor. Aziz John Baptist Kilisesi 1805 yılındaki yeniden inşasıyla bugüne ulaşmış önemli yapılardan. Aziz Dimitrios Kilisesi ve eski okul binasında hizmet veren Taş Mektep Müzesi köyün kültürel dokusunu yansıtıyor. Hodri Meydan Kulesi ise Sevan Nişanyan'ın 2010 yılında inşa ettirdiği 12 metrelik bir taş yapı.

Köye bir kilometre mesafede yer alan Nesin Matematik Köyü ve hemen yanındaki Tiyatro Medresesi, akademik ve sanatsal etkinliklerin yıl boyu sürdüğü mekânlar. Şirince'nin çınaraltı meydanı, kafe ve restoranların yoğunlaştığı sosyal merkez olarak ziyaretçileri ağırlıyor. Köy ayrıca 2023 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün "Best Tourism Villages" listesinde yer alarak "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" unvanını kazandı.

Şirince'de ne yenir, hangi lezzetler öne çıkar?

Şirince mutfağı Ege otları ve organik ürünler üzerine kurulu. Köyde yörenin meşhur "Kırkınca kebabı", şevketi bostan yemeği, mantı ve odun ateşinde pişen güveçler menülerin baş köşesinde duruyor. Selçuk yöresinin imzalı lezzeti çöp şiş ise hem köyde hem yakın çevrede pek çok mekânda servis ediliyor.

Şirince kahvaltısı da köye gelenlerin atlamadığı bir başlık. Tulum peyniri, ezine peyniri, petek bal, kaymak, ev usulü reçeller, çökelekli biber, pişi ve köy ekmeği gibi onlarca çeşitten oluşan zengin sofralar köyün otel ve restoranlarında bulunuyor. Yanına eklenen kumda Türk kahvesi ise köye özgü bir keyif olarak öne çıkıyor.

Köyün taş evlerinde konaklayıp şömine ateşi eşliğinde bir kadeh meyve şarabı yudumlamak, Şirince deneyiminin klasik biçimi haline gelmiş. Hem doğa hem tarih hem gastronomi arayanlar için Selçuk'un bu küçük köyü, kısa bir kaçamak için ideal bir adres sunuyor.