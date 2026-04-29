Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlamaya hazırlanıyor. Kentin emek bileşenlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da adresi Alsancak Gündoğdu Meydanı olacak. Sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi, "Savaşa ve sömürüye karşı adalet, özgürlük ve eşitlik" diyerek alanlara çıkacak; işçinin, emekçinin haykırışları meydanı dolduracak. 1 Mayıs öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Türk İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, vergide adaletten örgütlenme özgürlüğüne kadar pek çok talebin haykırılacağı büyük buluşma için çağrı yaptı.

Selda Bağcan söyleyecek, emek haykırılacak

Bu yıl 1 Mayıs’ın savaşın gölgesinde gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Çakmak, “Bu yılki temamız ‘Barış, Özgürlük ve Adalet’ olacak. İzmir’e yakışan bir organizasyon yapıyoruz. Üç koldan Alsancak Gündoğdu Meydanı’na kitlelerimizi sokacağız. Tertip komitemiz bu yıl da aynı. Türk İş, DİSK, KESK, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ile iş birliği halindeyiz. Programımızı 1 Mayıs’ta saat 11.00’de başlatacağız ve Alsancak Limanı’ndan giriş yapacağız. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde programımızı başlatacağız ve saat 14.00’te de usta sanatçı Selda Bağcan’a mikrofonu verip hep birlikte şarkılar ve türkülerle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Emek dostlarına davet var!

Emekçilerin haklı taleplerini haykırmaya hazırlandıklarının da altını çizen Başkan Çakmak, “Öncelikle vergide adalet istiyoruz. 12 ay çalışıyor; 2 ayını devlete veriyoruz. ‘Asla vergi vermeyelim’ demiyoruz fakat bu noktada gelir dağılımının adaletli olmasını istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki en büyük engellerin hukuk olduğunu da biliyoruz. O yüzden taleplerimizden biri de örgütlenmenin önündeki hukuksal engellerin kaldırılması. Toplu sözleşmelerde bu sene çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Alım gücünün azaldığı, enflasyonun ve iş veren giderlerinin arttığı bir dönemdeyiz. Kime dokunursak herkes ağlıyor ama dünyanın kahrını emekçiler çekiyor, biz çekiyoruz. 1 Mayıs bizim isyan günümüzdür, haykırış günümüzdür. Birlik beraberlik içinde alanlarda olacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumadığımız takdirde bizi asla kimse korumaz. Bütün kitleleri, bütün emek dostlarımızı Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz” diye konuştu.