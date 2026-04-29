Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin salonu, kökleri Balkanlar’a uzanan yerel halkın sıcak buluşmasına tanıklık etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun düzenlediği buluşma, bir siyasi toplantıdan daha çok, aynı geçmişi ve benzer göç hikayelerini paylaşan insanların buluşmasını andırdı.

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen bu özel güne, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil de katılarak Balkan topluluğunun yetkilileriyle bir araya geldi. Salonda birlik ve beraberlik ruhu etkiliyken, konuşmacılar hem geçmişin anılarını andı hem de geleceğe dair ortak amaçları paylaştı.

Tamaylıgil: "Nilüfer Başkanımın başarıları gurur kaynağımız"

Katılımcıların güçlü alkışları eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin kurucusu ve kurtuluşun mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. Ne mutlu ki onun hemşehrisiyiz ve sonuna kadar onun ruhuyla mücadeleye devam edeceğiz. Birileri ne yapmaya çalışırsa çalışsın Atamızın ne izini ne de ismini silebilir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı da Makedonyalı, bir Balkan göçmeni. Birlikte toplantılara katılıyoruz, ‘Akrabalarım, kardeşlerim ben geldim’ diyerek söze başlıyor.

Çok şanslıyım; partimin kurucusu da genel başkanı da Balkanlı. Anneannem çocukken bize masal yerine nasıl geldiklerini anlatırdı ve göç yolundaki acıların nasıl burada gözyaşı ile beraber berekete döndüğünü onlarla yaşadık. Biz kendimize inanıyoruz ama en çok da size inanıyoruz. Türkiye’yi bugünkü kara talihinden çevirmemiz, sizlerin desteği ve beraber çalışmamızla olacak.

Biz hiçbir zaman göçmen diye tabir edilecek bir sıfatta olmadık. Biz Türkiye’nin kurucu unsurlarıyız, sevdalısıyız. Sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum, umarım en kısa zamanda tekrar buluşuruz. Bir kız kardeşim burada, Konak’ın başında. Onun başarıları her zaman gurur kaynağımız olmaya devam edecek.”

Mutlu: "Konak’ın her köşesinde bu köklerin izini sürmek mümkün"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bugün bu toplantı benim için farklı bir anlam ifade ediyor. Ben Balkanlardan, Yunanistan’ın Serez kentinden gelen bir ailenin çocuğuyum. Mübadele son derece hüzünlü bir süreç olsa da, bu topraklara gelenler taşıdıkları birikim ve değerlerle Türkiye Cumhuriyetinin laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak inşa edilmesinde büyük bir mücadele vermişlerdir.

Biz Konak’ta bu kadim kültürü unutturmadan, bu gelenekleri ve getirilen birikimi gelecek kuşaklara da ulaştırarak bir belediyecilik yapmayı hedefledik. Bugün Konak’ın her köşesinde mübadelenin ve bu köklerin izini sürmek mümkün. Bu zenginliğimizi, meşhur Balkan komşuluğunu, sofralardaki bereketi Konak’ın her mahallesine yansıtmaya çalışıyoruz. Buradan eminim ki hep birlikte daha güçlü Konak, İzmir ve Türkiye için birlikte hareket ederek çıkacağız.”

Yücel: "Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Atatürk’tür"

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise Balkan halkının ortak değerlerine vurgu yaparak şunları kaydetti:

“Balkan göçmeni, Makedonya göçmeni bir ailenin ferdi olarak bugün aranıza katıldım. Bizleri buluşturan genel başkan yardımcımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Önemli tarihi, kritik bir seçim yaklaşıyor.

Bu salonda Cumhuriyet Halk Partili olmayan arkadaşlarımız da olabilir. Ama biz şunu biliyoruz ki, Balkan ve Rumeli kökenli kardeşlerimizin kırmızı çizgileri Mustafa Kemal Atatürk’tür, Cumhuriyet’tir, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğüdür.”

Güç: "Bugün sözü size veriyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise şu ifadelerde bulundu:

“Bugün, sözü biz dernek temsilcilerimize veriyoruz. Onlar şehrimizi gelecek ve bizlerle ilgili beklentilerini bizlere dile getiriyorlar. Genel Başkan Yardımcımız da parti programımızı anlatıyor.

Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz İzmir’de büyük bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci ve kurucu partisidir. Bizler bu olgunlukta davranmaya, ahlaklı ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz.”

Kalmaz: "Aynı geçmişin ve duygunun insanlarıyız"

Son olarak söz alan CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz "sizlerle bu kültürü yaşatmaya ve her zaman güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi ve ekledi:

“İzmir’imizin tüm ilçelerinde ve Konak’ta yaşayan Boşnak, Arnavut, Makedon, Rum ve Balkan kökenli tüm hemşehrilerimiz bu şehrin kültürüne, ruhuna ve dayanışma anlayışına büyük katkılar sunmaktadır.

Farklı şehirlerden, farklı zamanlarda gelmiş olsak da aynı kültürün aynı geçmişin ve aynı duygunun insanlarıyız. Konak İlçe Başkanlığı olarak bizler de bu birlikteliğin her zaman yanında olmaya, sizlerle bu kültürü yaşatmaya ve her zaman güçlendirmeye devam edeceğiz.”