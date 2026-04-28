Son Mühür / İzmir’de mavinin gerdanı; yerli ve yabancı turistlerin kentteki ilk durağı Alsancak Kordonboyu’nda neşe dolu kalabalıkların kahkahaları yerini iş makinelerin gürültüsüne bıraktı.

Özellikle ilkbahar aylarında İzmirliler’in en çok tercih ettiği yürüyüş yollarından olan Kordon’da; denize nazır yürüyüş yerlerinde de devam eden kazı çalışmaları dikkatleri çekti. Şehre gelenlerin ilk uğradıkları alanlardan olan Kordon’daki görüntü kirliliği ve yürüyüş zorluğu ‘Bu manzara kente yakışmıyor’ dedirtti.

“Bir an önce bitmesini istiyoruz”

Bölgede günlük yürüyüşlerini yapan ve dinlenmek için Kordon’u tercih eden vatandaş, “Kordonda böyle bir manzarayla karşılaştık. Yürüyüş yollarındaki çalışmalar bizleri üzüyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Kazı çalışmalarının başında kimse yoktu. Ayrıca çalışmaların yavaş ilerlemesi de büyük sorun” ifadelerini kullandı. Karşılaştıkları manzara nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten vatandaş, bir önce çalışmaların tamamlanarak Kordon’un güzelliklerine kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

“Toz toprak içinde kaldık”

Kordon’un eşsiz gün batımı manzarasında denize nazır kazı faaliyetleri yüzünden gölgelenmesi sadece bölge sakinlerini değil, çevre esnafını da olumsuz etkilediği belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle toz ve toprak içinde kalan yürüyüş yollarından şikayetçi olan esnaf da gerekli adımların bir an önce atılması hususunda çağrı yaptı.