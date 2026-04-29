Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılma süreciyle ilgili detaylı bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, uygulamanın bir tercih değil, yasal bir mecburiyet olduğu vurgulandı.

Riskli yapı olarak kaydedildi

Binanın mülkiyetine dair veriler oldukça dikkat çekici. Belediyenin taşınmazdaki hissesi yüzde 46,5 seviyesinde kalırken, yüzde 53,5’lik çoğunluk hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ziraat Bankası’na ait. Yapılan incelemeler neticesinde bina, 7 Ocak 2021 tarihinde tapu siciline "Riskli Yapı" olarak işlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise 2022 yılında bu tespiti kesinleştirdi.

Yıkım lehine sonuç çıktı

Süreçte karara itiraz edilse de mahkemeden yıkım lehine sonuç çıktı. İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin ardından İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi de 30 Kasım 2023 tarihinde itirazı reddetti. Bu kararla birlikte artık dosya için temyiz yolu tamamen kapanmış oldu.

8 Eylül’de elektrikler kesiliyor

Gelinen son aşamada takvim netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nün talimatı üzerine binanın tahliye ve yıkım hazırlıkları başladı. GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, yapıya giden hattın 8 Eylül 2025 tarihinde kesileceğini resmi bir ilanla duyurdu.

Güçlendirme olsa bile tahliye şart

Belediye yetkilileri, 6306 Sayılı Kanun’un emredici hükümlerine dikkat çekiyor. Maliki kim olursa olsun, yapı üzerinde güçlendirme kararı alınsa dahi can güvenliği gereği binanın tahliyesi hukuken zorunlu.

Tapu kaydındaki "riskli yapı" şerhi kalkmadan otoparkın yeniden işletmeye açılması mevzuat gereği mümkün görünmüyor. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu şerhi tek taraflı kaldırma yetkisinin bulunmadığı da özellikle hatırlatıldı.

Kemeraltı Esnafı bugün eylem yapmıştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Otoparkı kapatma karanını ardından müşterilerinin azalmasına ve ekonomik durumlarının gerilemesi nedeniyle eylem yapan Kemeraltı esnafı bugün kepenk indirmiş ve Çankaya Otoparkı önünde eylem yapmıştı. Esnaftan yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen ve isteklerinin yerine getirilmemesi halinde oturma ve açlık grevine gideceğini belirten bir açıklama gelmişti. Eylem sonrası esnaf, büyükşehir egemenlik binasına yürümüştü. Belediyeden yapılan açıklama ise gerçekleşen esnaf eyleminin ardından geldi.