Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de belediyelerde yaşanan ödeme krizi ve tıkanan TİS süreci, memur eylemlerini yeni bir aşamaya taşıdı. Haftalardır ilçe belediyeleri önünde eylem yapan sendikalar, CHP İzmir İl Başkanlığı ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine bu kez Kültürpark’tan CHP İzmir il başkanlığına yürüdü.

Bina önünde toplanan memurlar adına sendika basın açıklaması yaptı. Daha sonra sendika yönetimi CHP İzmir İl yönetimi ile görüşmeye girdi.

“Bu düpedüz dayatma ve hak gaspıdır”

Tüm sendikalar adına basın açıklamasını okuyan Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “ kamu yönetimi mekçileri olarak birçok belediyede TİS sürecinde dayatılanları kabul etmiyoruz. CHP’nin belediye başkanları ile yaptığı toplantıda yol yemek dayatmasını kesinlikle tanımıyoruz. Bizler bedel ödeyerek kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Bu düpedüz dayatma ve hak gaspıdır. Haklar yasalardan önce gelir. Hak verimez, alınır. Sorun yasa sorunu değil irade sorunudur. İstendiğinde bu hakları korunur, sözleşmeler imzalanır. Yapılması istenen şey açık. Kazanımlarımızı geri çekmek istiyorlar. Belediye başkanlarına çağrımızdır. TİS hakkımızı ne sınırlandırabilir ne de ortadan kaldırabilirsiniz. Belediye emekçileri bunu kabul etmez, etmeyecektir. Kabul etmediğimizi her gün İzmir’in dört bir yanında sesimizi yükseltiyoruz. Eylemlerimize devam ediyoruz” dedi.

“Tüm yasal haklarımızı kullanacağız “

Haklar verilinceye kadar alanlarda olacağını dile getiren Filiz, “CHP’ye açık çağrımızdır. Emekçinin hakkını gasp ederek iktidar kazanılmaz. Bu durumu kabul etmiyoruz. Hak gaspına boyun eğmiyoruz. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız” diye konuştu.